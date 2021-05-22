По состоянию на утро субботы, 22 мая, общее количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 4 606 человек.

Напомним, что вчера, 21 мая, в стране было выявлено 4 984 новых случая заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки упало на 378 человек.

Умерли за отчетные сутки 178 человек (с начала эпидемии 49 279 пациентов).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в сети.

Выздоровели за последние сутки 12 586 человек (с начала эпидемии - 1 941 625 человек - Ред.).

Среди новых зараженных 269 детей и 108 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Днепропетровской области (438 человек), Харьковской области (371), Львовской области (344),Донецкой (334) и Киевской области (303).

Ранее мы сообщали, что производство вакцин от коронавируса сделало миллиардерами девять человек. Борьба с коронавирусом оказалась оченнь выгодным делом.

Так же мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о заключении контрактов на поставку в Украину почти 50 миллионов доз вакцин от коронавируса.