Президент Украины Владимир Зеленский даровал украинское гражданство 40-летнему журналисту и спикеру организации "Правый сектор" Артему Скоропадскому.

Об этом сам Скоропадский написал в своем Фейсбуке, хотя на сайте главы государства пока не появился текст соответствующего указа.

"Президент подписал указ о предоставлении мне гражданства Украины. Слава Украине!" - сказано в посте Скоропадского, который появился в соцсети вечером 24 мая.

Скоропадский родился в Москве и там же окончил журналистский факультет МГУ. По свидетельствам его сокурсников, его настоящая фамилия - Бычков, ее он сменил на четвертом курсе университета.

Скоропадский работал во многих солидных изданиях в РФ и Украине: "Российской газете", "Коммерсантъ", "Грани.Ру", "Корреспондент". Также он вел блог на платформе "Эхо Москвы".

В 2013 году он стал руководителем пресс-службы "Правого сектора".

Ранее "Страна" сообщала, что в 2020 году Зеленский принял в гражданство Украины 260 человек, большинство из них - это россияне. При этом по сравнению с 2019 годом, число получивших украинское гражданство иностранцев снизилось почти в четыре раза.

А в начале своего президентского срока Зеленский издал указ об отмене решения Петра Порошенко и возвращении гражданства Украины Михаилу Саакашвили.