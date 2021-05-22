После обнаружения учеными под дном Азовского моря пресной воды специалисты приступили к бурению скважины в акватории моря. Они намерены оценить объем имеющихся запасов.

Как пишет ТАСС, об этом 21 мая рассказал журналистам "вице-премьер Республики Крым" Евгений Кабанов.

"На сегодняшний день научно-исследовательское судно приступило к разведывательным работам, бурятся скважины", - сообщил чиновник аннексированного полуострова.

Он добавил, что наличие воды точно подтверждено. Предварительные результаты о ее качестве могут быть получены к 1 июля.

Как сообщалось ранее, потенциал водоносных слоев под дном Азовского моря активно изучается. Планируется, что они станут еще одним источником для снабжения полуострова, где из-за засухи последних лет образовался дефицит пресной воды.

По информации Кабанова, разведку Азовского моря для определения подводного бассейна пресной воды и возможности ее применения для бытовых нужд сейчас осуществляет одна из ведущих компаний РФ.

"Страна" приводила слова российского чиновника о том, что власти могут справиться с обеспечением водой Крыма без ее поставок из Украины. Он заверил, что Крым обеспечен водой на текущий и ближайшие годы, однако с учетом перспектив развития региону необходимо искать новые источники водоснабжения.

А "глава Крыма" Сергей Аксенов на днях заявил о завершении острой фазы проблем с водой в Крыму.