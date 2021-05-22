В пятницу, 21 мая, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала закрытие генконсульства США в Екатеринбурге.

Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства на своем сайте.

В частности, Захарова заявила, что "американская сторона сама, без какого-либо влияния извне приняла суверенное решение о "заморозке" работы этой дипломатической миссии, а также Генерального консульства во Владивостоке".

Помимо этого, она ответила, что это негативно сказалось на оказании консульских услуг не только россиянам, но и американцам. На Смоленской площади считают неправомерным "искать виноватых", объясняя данный шаг введенным в России запретом на наем местного персонала.

Захарова напомнила, что не Москва, а именно Вашингтон начал длительную "визовую войну", "незаконно конфисковав российскую дипломатическую собственность в США, закрыв генконсульства России в Сиэтле и Сан-Франциско".

Ранее "Страна" сообщала, что посольство США потребовало отдать право на формирование судебных органов международным экспертам. Отметим, что под "международными экспертами" понимаются иностранные граждане, которых собираются делегировать страны Запада, которые давали средства на "реформы".

Также напомним, что в МИД России заявили о негативном влиянии НАТО на конфликт на Донбассе. Захарова сообщила, что в текущем году Украина с разницей в полтора-два месяца проводит совместные учения с военными стран-участниц НАТО, а президент Владимир Зеленский заявил о необходимости тратить на оборону не менее 5% ВВП.