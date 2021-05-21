Минфин опубликовал санкционный список. Фото: vot-tak.tv

Министерство финансов США, как и ожидалось, ввело санкции против кораблей, которые ведут укладку газопровода "Северный поток - 2". Также в санкционный список попали четыре организации из РФ. В тоже время, как и предполагалось, в санкционном списке нет компании-оператора "Северного протока-2", а также прочих немецких компаний, которые связаны с проектом.

Список судов и компаний, попавших под санкции, опубликован 21 мая Минфином.

В черный список попали следующие организации:

  1. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба".
  2. ООО "Мортранссервис".
  3. АО "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд".
  4. "Коксохимтранс".

При этом ООО "Коксохимтранс", уже находящуюся в санкционных списках США в связи с ситуацией в Украине, добавили и в перечень по строящемуся трубопроводу. Это означает, что, если с организации снимут ограничения в рамках одного из этих списков, они продолжат действовать против нее в рамках другого.

Что касается "Морской спасательной службы", то санкции затрагивают только ту ее деятельность, которая связана с трубопроводами "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", говорится в сообщении Минфина.

"Все финансовые операции и виды деятельности, запрещенные Законом о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года, с участием Федерального государственного бюджетного учреждения "Морская спасательная служба" (МСС) или любой организации, в которой МСС прямо или косвенно принадлежит 50 или более процентов акций, которые не связаны со строительством проекта трубопровода "Северный поток - 2", проекта трубопровода "Турецкий поток" или любого проекта, который является преемником любого из этих проектов, разрешаются", - написано документе.

Соединенные Штаты также решили внести в свои санкционные списки 13 судов России, принимающих участие в реализации проекта строительства трубопровода "Северный поток - 2":

  1. "Академик Черский".
  2. "Балтийский исследователь".
  3. "Спасатель Карев".
  4. "Юрий Топчев".
  5. "Владислав Стрижов".
  6. "Артемис Оффшор".
  7. "Бахтемир".
  8. "Финвал".
  9. "Капитан Беклемишев".
  10. "Мурман".
  11. "Нарвал".
  12. "Сивуч".
  13. "Умка".

По оценкам америкнских СМИ, санкции против российских компаний и кораблей не смогут остановить строительство "Северного потока-2". Нанести серьезный удар по этому проекту могли бы санкции против компании-оператора "Северного потока - 2" Nord Stream-2 AG и немецки потребителей газа.

Но на это, как писала "Страна", США не решились пойти, чтоб не испортить отношения с Германией. 

Мы также сообщали, что в связи с этим Верховная Рада призвала Конгресс США ввести санкции против всех участников строительства трубопровода.

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