Министерство финансов США, как и ожидалось, ввело санкции против кораблей, которые ведут укладку газопровода "Северный поток - 2". Также в санкционный список попали четыре организации из РФ. В тоже время, как и предполагалось, в санкционном списке нет компании-оператора "Северного протока-2", а также прочих немецких компаний, которые связаны с проектом.

Список судов и компаний, попавших под санкции, опубликован 21 мая Минфином.

В черный список попали следующие организации:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба". ООО "Мортранссервис". АО "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд". "Коксохимтранс".

При этом ООО "Коксохимтранс", уже находящуюся в санкционных списках США в связи с ситуацией в Украине, добавили и в перечень по строящемуся трубопроводу. Это означает, что, если с организации снимут ограничения в рамках одного из этих списков, они продолжат действовать против нее в рамках другого.

Что касается "Морской спасательной службы", то санкции затрагивают только ту ее деятельность, которая связана с трубопроводами "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", говорится в сообщении Минфина.

"Все финансовые операции и виды деятельности, запрещенные Законом о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года, с участием Федерального государственного бюджетного учреждения "Морская спасательная служба" (МСС) или любой организации, в которой МСС прямо или косвенно принадлежит 50 или более процентов акций, которые не связаны со строительством проекта трубопровода "Северный поток - 2", проекта трубопровода "Турецкий поток" или любого проекта, который является преемником любого из этих проектов, разрешаются", - написано документе.

Соединенные Штаты также решили внести в свои санкционные списки 13 судов России, принимающих участие в реализации проекта строительства трубопровода "Северный поток - 2":

"Академик Черский". "Балтийский исследователь". "Спасатель Карев". "Юрий Топчев". "Владислав Стрижов". "Артемис Оффшор". "Бахтемир". "Финвал". "Капитан Беклемишев". "Мурман". "Нарвал". "Сивуч". "Умка".

По оценкам америкнских СМИ, санкции против российских компаний и кораблей не смогут остановить строительство "Северного потока-2". Нанести серьезный удар по этому проекту могли бы санкции против компании-оператора "Северного потока - 2" Nord Stream-2 AG и немецки потребителей газа.

Но на это, как писала "Страна", США не решились пойти, чтоб не испортить отношения с Германией.

Мы также сообщали, что в связи с этим Верховная Рада призвала Конгресс США ввести санкции против всех участников строительства трубопровода.