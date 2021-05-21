В России проект "Аурус" начнет серийный выпуск автомобилей премиум-класса Aurus Senat, на которых до сих пор ездили только президент и премьер-министр России.

Об этом сообщили в пресс-центре компании, пишет "ТАСС".

"Торжественное мероприятие, посвященное запуску серийного производства Aurus Senat, пройдет на территории ОЭЗ "Алабуга" в республике Татарстан 31 мая 2021 года", - заявили в пресс-службе.

Помимо этого, в марте стало известно, что пилотная партия машин серийной оснастки уже выпущена на заводе в Елабуге, машины проходят испытания в НАМИ, однако к продаже они не предназначены.

В частности, стоимость Aurus Senat в базовой комплектации может составить 18 млн рублей. Автомобили первой серийной партии будут представлены только с высоким уровнем опционального исполнения. Цена на них достигнет 22 млн рублей.

В свою очередь, в планах есть то, что на заводе в Елабуге будет также выпускаться внедорожник Aurus Komendant. Автомобиль предполагали представить на автосалоне в Москве в 2020 году, однако мероприятие было отменено из-за пандемии.

Отметим, что Aurus - первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный с нуля специалистами НАМИ. В него входят лимузин, седан, внедорожник и минивэн. Пока автомобили поштучно производятся на мощностях московской площадки НАМИ. Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО для поездок президента и премьер-министра.

Акционерами Aurus выступают ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).

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