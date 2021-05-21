На Храмовой горе в Иерусалиме в пятницу, 21 мая, после дневной пятничной молитвы большая группа мусульман попыталась провести марш победы в палестинского движения ХАМАС. В этот день его лидер Исмаил Хания как раз поприветствовал победу ХАМАС в недавних боевых действиях с Израилем.

О марше сообщил сайт Newsru.co.il.

Отметить победу мусульмане собирались на площади между мечетями Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, но полиция пресекла проведение этой акции. Для ее разгона примялись спецсредства.

В пресс-службе полиции рассказали, что сотни молодых мусульман устроили беспорядки, бросая в бойцов пограничной полиции камни и бутылки с зажигательной смесью. В итоге на Храмовую гору прибыл полицейский спецназ. Всем мусульманам, не участвующим в беспорядках, дали возможность покинуть территорию, где происходили столкновения.

Палестинские издания сообщают о 15 пострадавших в результате действий полиции.

Напомним, 7 мая именно со столкновений на Храмовой горе в Иерусалиме между израильской полицией с палестинцами начался новый виток арабо-израильского конфликта, который вылился в многодневные ракетные обстрелы.

Только 21 мая сторонам удалось достичь соглашения о перемирии.