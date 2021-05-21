В Сумской области, где изрезали ножом президента местного футбольного клуба, правоохранители нашли в реке тело 20-летнего студента из Индии.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона на своем сайте.

"Работники сектора по розыску преступников и без вести пропавших граждан отдела уголовного розыска Сумского районного управления полиции совместно с сотрудниками Сумской городской спасательно-водолазной службы обнаружили тело 20-летнего гражданина Индии", - рассказали в пресс-центре.

В частности, 19 мая в полицию поступило сообщение о том что 20-летний парень несколько дней назад ушел из общежития и до настоящего времени не вернулся. Для его поиска были задействованы полицейские города и ориентированы другие подразделения полиции.

"Полицейские прочесывали территорию города, опрашивали знакомых и соседей разыскиваемого", - добавили правоохранители.

Уже на третий день поисков парня обнаружили без признаков жизни в реке Псел. Сейчас его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Ранее "Страна" сообщала, что на левом берегу Киева нашли тело 27-летнего мужчины с 18 ножевыми ранениями. Сотрудники столичной полиции открыли уголовное производство по факту умышленного убийства.

Также напомним, что в карпатском ущелье нашли тело туриста из Киева, который пропал еще в феврале. Погибшего нашли в ущелье у ручья, протекающего под подножием горы Магура-Жиде.