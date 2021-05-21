Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что у Вооруженных сил России есть оружие, которым не обладает ни одна страна мира - гиперзвуковое.

Как передает сайт "Лента.Ру", об этом чиновник сказал во время интервью в рамках трехдневного образовательного марафона "Новое знание".

По словам Шойгу, по доле современной техники в стратегических ядерных силах российская армия обошла самые сильные армии мира.

"Мы сегодня имеем, если говорить о стратегических ядерных силах, уровень современности 86 процентов", - сказал министр.

Шойгу добавил, что мощь российской армии увеличивается, в том числе за счет роста промышленности. В целом, отметил он, в плане боевого потенциала российских войск был сделан огромный рывок.

"Была принята большая программа по реформе нашей армии", - сказал глава Минобороны России.

Как писала "Страна", на том же марафоне Шойгу заявил о начале серийного производства в России роботов, которые смогут воевать самостоятельно.

Ранее о гиперзвуковом оружии упоминал президент РФ Владимир Путин. Мы разбирались, что такое гиперзвуковые ракеты, о которых говорил российский лидер.