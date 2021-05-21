В Киеве, где фотограф шантажом вынуждал девочку присылать ему интимные фото, у 38-летнего мужчины дома обнаружили видеозаписи с детской порнографией.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона на своей странице в Facebook.

В частности, во время обысков у правонарушителя правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, мобильный телефон и флеш-накопители, на которых хранились порнографические медиа файлы. Теперь фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

"В ходе отработки оперативной информации сотрудники управления миграционной полиции столичного главка совместно со следователями полиции Киева под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры разоблачили мужчину по подозрению в хранении и распространении детской порнографии. Правонарушителем оказался 38-летний житель города Киева", - заявили в пресс-центре.

Как рассказал начальник управления миграционной полиции ГУНП в Киеве Денис Демьянюк, в помещении и в автомобиле правонарушителя полицейские провели два неотложных обыска.

"В результате следственных действий мы изъяли мобильный телефон, компьютерную технику и флэш-накопители, содержащие файлы детской порнографии. Также полицейские установили, что фигурант через Интернет предлагал принять участие в совершении развратных действий в отношении его 11-летней дочери", - рассказал Демьянюк.

Скриншот: facebook.com/UA.KyivPolice

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве задержан житель Павлограда, продававший через интернет детскую порнографию. Злоумышленник, житель Днепропетровской области, продавал порноконтент в США, страны Европы и в Украине.

Также напомним, что под Винницей австриец с женой три года снимали детское порно под прикрытием модельного агентства. Для этого они открыли в частном доме под Винницей якобы детское модельное агентство и задействовали юных моделей в съемках.