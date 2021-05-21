Вскоре после договоренности между Палестиной и Израилем о прекращении огня с утра 21 мая находящийся в Катаре лидер исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания поприветствовал победу ХАМАС в недавних боевых действиях. Он заявил, что это окажет большое влияние на отношения региона с еврейским государством.

Его слова приводит сайт The Times of Israel.

"Мы разрушили проект сосуществования с Израилем, нормализации с Израилем", - сказал Хания.

Лидер палестинского движения также пообещал, что после 11-дневного конфликта ХАМАС будет пользоваться растущей региональной поддержкой.

"То, что будет после этой битвы, - это не то, что было до нее… Вы еще увидите много дипломатических контактов и успехов. Мы видели, как наш народ пробудился, чтобы встать за Иерусалим, Палестину и сопротивление", - добавил Хания.

Между тем украинские нардепы предложили Верховной Раде признать палестинское исламистское ХАМАС террористической организацией и осудить ее действия.

Как писала "Страна", Украина никак не может вывезти из сектора Газа украинцев. Уехать оттуда хотят около 140 человек.