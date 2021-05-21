В пятницу, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский ввел трех новых членов в состав Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" и исключил из состава набсовета первого вице-президента Национальной академии наук Украины Владимира Горбулина.

Соответствующие указы №208 и №209 обнародованы на сайте президента.

В частности, в состав Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" президент ввел:

советника главы Офиса президента Тимофея Милованова,

бывшего члена набсовета банка "Сич" Александра Носова,

директора АО "Гелиос" Ростислава Шурму.

Помимо этого, Владимир Зеленский отменил действия указов № 734, № 747, № 23, № 242 и №424 от 2019 и 2020 годов соответственно.

В документе отмечено, что указы вступают в силу со дня опубликования.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский ввел Тимофея Милованова в комиссию по отбору главы Бюро экономической безопасности. Помимо этого, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов назначен исполняющим обязанности генерального директора ГП "Национальный фонд инвестиций Украины".

В то же время напомним, что Раде рекомендовали ускорить ликвидацию "Укроборонпрома". В частности, документ предусматривает ликвидацию госконцерна "Укроборонпром" и создание вместо него двух крупных холдингов.