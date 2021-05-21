Жителю Вышгорода, который осенью с битой напал на свою девушку, несколько лет назад сбросил с балкона свою на тот момент сожительницу.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры на своем сайте.

"По процессуальному руководству Киевской областной прокуратуры сообщено о подозрении 46-летнему жителю Вышгородского района по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины)", - заявили в пресс-центре.

В частности, злоумышленнику, который в сентябре прошлого года приехал к дачному дому в селе Нижняя Дубечня вместе со своей подругой и, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, схватил деревянную биту и начал наносить удары по голове и телу девушки, инкриминируют еще один преступный эпизод.

"В апреле 2016 года, в ходе ссоры с бывшей сожительницей, подозреваемый схватил ее за одежду и перебросил через перила балкона общего пользования на 9 этаже. Пострадавшая погибла на месте происшествия", - рассказали в прокуратуре.

В данный момент фигуранту сообщено о подозрении в совершении указанного преступления. Злоумышленник находится под стражей.

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