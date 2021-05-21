Помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам данных и аналитики Самира Асма заявила, что пандемия коронавируса унесла в два-три раза больше жизней, чем отображено в статистике летальных исходов от СOVID-19.

Ее слова приводит телеканал CNA.

"Общее число летальных исходов по меньшей мере в два-три раза выше, чем официально сообщалось", - сказала Асма во время видеоконференции.

У нее попросили оценить масштабы избыточной смертности во время пандемии.

"Я думаю, точно можно говорить примерно о 6-8 миллионах смертей", - ответила чиновница ВОЗ.

Между тем согласно официальным данным, с начала пандемии COVID-19 от последствий заражения инфекцией умерли более 3,4 миллионов человек. Однако доклад ВОЗ по мировой статистике в сфере здравоохранения указывает, что избыточная смертность от пандемии в мире оказалась еще выше: часть смертей пришлась на людей, которые на фоне пандемии не получили необходимого лечения от других заболеваний. Еще одна часть умерших не проходила тестирование на наличие COVID-19, хотя была заражена, а в других случаях страны не сообщали точной статистики.

По словам Асмы, ВОЗ продолжает сотрудничать с разными странами, "чтобы выяснить точное число людей, ставших жертвами пандемии, и чтобы лучше подготовиться к следующей чрезвычайной ситуации".

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине в возрастной группе 70+ от COVID-19 умирает каждый десятый из тех, кто подхватил коронавирус.

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