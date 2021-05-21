В Киевской области мужчина во время ссоры убил работника своего СТО, нанеся ему многочисленные удары и сломав подъязычную кость. В попытке выдать убийство за несчастный случай преступник рассказал, что он спасал пострадавшего от якобы внезапного приступа эпилепсии.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры на своем сайте.

В ходе следствия было установлено, что в ноябре прошлого года между фигурантом и его подчиненным возникла ссора, во время которой подозреваемый нанес потерпевшему множественные удары по телу, причинив множественные переломы ребер, после чего схватил за горло задушил и сломал подъязычную кость. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

"В дальнейшем, злоумышленник, пытаясь скрыть содеянное и выдать убийство за несчастный случай, сбросил тело потерпевшего в смотровую яму станции техобслуживания, а сломанную подъязычную кость объяснил попыткой спасти пострадавшего от якобы внезапного приступа эпилепсии, во время которого он попытался гаечным ключом разомкнуть челюсти бедного, однако случайно сломал ему рожки подъязычной кости и щитовидного хряща", - рассказали правоохранители.

В данный момент злоумышленнику сообщено подозрение в совершении указанного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.

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