Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, можно ли заразиться коронавирусом на улице. По его словам, шансы такого исхода - минимальны.

Об этом он заявил в видео на своем канале в YouTube.

В качестве примера Комаровский привел информацию, озвученную на пресс-брифинге в Белом доме, который проходил на улице. Там заявили, что большая часть инфицирования происходит в помещении. На открытом воздухе - менее 10%.

"На сегодня результаты разных исследований отличаются. Как правило, доля заразившихся коронавирусом на открытом воздухе 0,1-1%. То есть из тысячи людей, которые заразились Covid-19, максимум 10, но скорее всего не более 1 заразились вне помещения. Все остальные - в помещении", - сказал Комаровский.

В связи с этим Евгений Комаровский призвал украинцев смело идти гулять.

Напомним, ранее Доктор Комаровский объяснил пользу сквозняков во время пандемии коронавируса. По его словам, не существует аргументов в пользу доминирующей роли контактного и воздушно-капельного способа передачи COVID-19. При этом огромное знамение, по его словам, имеет аэрозольный путь передачи.

Также сообщалось, что Комаровский рассказал, когда пора ложиться в больницу при Covid-19.