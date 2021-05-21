Киевская областная прокуратура будет судить 31-летнего мужчину с психическим расстройством, который неоднократно развращал родную племянницу.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры на своей странице в Facebook.

"Ювенальными прокурорами Обуховской окружной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении 31-летнего мужчины по факту совершения развратных действий в отношении малолетнего ребенка и сексуального насилия (ч.2 ст.156, ч.4 ст.153 УК Украины)", - заявили в пресс-центре.

В ходе следствия было установлено, что в прошлом году обвиняемый неоднократно находился с малолетней племянницей один и, пользуясь отсутствием родителей ребенка дома, с целью удовлетворения своей половой страсти мужчина совершал в отношении нее развратные действия сексуального характера и сексуальное насилие.

"Выводы судебно-психиатрической экспертизы свидетельствуют, что злоумышленник - инвалид второй группы вследствие психического расстройства, вследствие чего, свои действия фигурант не осознавал", - добавили в прокуратуре.

В данный момент дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее "Страна" сообщала, что в Черновцах пенсионеры развращали девочек и снимали это на видео. Детское порно они потом распространяли в Интернете.

Также напомним, что под Сумами фотограф под видом фотосессий развращал девочек 8-12 лет. Дети были из Полтавской, Кировоградской, Сумской областей и из Киева.