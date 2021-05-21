Суд арестовал на 60 дней без права внесения залога влиятельного "вора в законе" Сергея Олейника, известного по кличке Умка.

Об этом сообщил в Фейсбуке журналист Виталий Губин.

"Безальтернативный арест. Вечер пятницы в нескучной компании", - написал журналист.

Как ранее рассказывала "Страна", 20 мая правоохранители задержали самых влиятельных "воров в законе" в Украине: Умку (Сергея Олейника) и Лашу Свана (Лашу Джачвлиани). Операция проходила под личным руководством министра внутренних дел Арсена Авакова.

Во время обысков у задержанных "воров в законе" обнаружили более 3,2 миллионов долларов преступного "общака", ювелирные изделия и оружие, а также дорогостоящие транспортные средства, холодное и огнестрельное оружие с патронами.

Днем 21 мая Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога для вора в законе Лаши Свана. Ему инкриминируют установку и распространение преступного влияния в статусе "вора в законе" - это часть 3 статьи 255-1 Уголовного кодекса Украины.