Всего в 80 км от штаб-квартиры НАТО разворачивается практически войсковая операция, чья цель - поимка служившего в в Афганистане, Боснии, Косово и Ираке бельгийского "Рэмбо".

Сотни военных и полицейских ищут скрывшегося в лесном массиве провинции Лимбург военного, который покинул полигон с внушительным арсеналом, включая пулемет и противотанковые гранатометы.

Заподозренного в экстремизме и угрозах представителям власти военного Юргена Конингса власти считают крайне опасным. Прозванного в местных масс-медиа по имени персонажа Сталлоне беглого военного пытаются задержать уже четвертый день, но безуспешно.

В поисках участвуют представители сил безопасности трех государств.

Об этом сообщает издание "The Brussels Times".

"Прошлой ночью... обнаружен тайник, где несколько последних дней находился беглец... Этот 46-летний военнослужащий, проходящий службу с 1992 года, исчез с полигона, где проходила тренировка по стрельбе", - говорится в публикации.

Мужчина исчез во вторник, прихватив с собой целый арсенал, включая четыре противотанковые ракеты и пулемет. Он оставил прощальную записку для своей подруги и письмо с угрозами в адрес представителей армии, правительства и эпидемиологических служб Бельгии.

Поиски велись в среду и четверг с участием около 400 офицеров полиции Бельгии и с привлечением сил безопасности Германии и Нидерландов, поскольку поисковая операция проходила в пограничной полосе. Также привлечены два вертолета и несколько бронированных машин.

При этом на время поисковой операции ряд людей взяли под усиленную охрану, в том числе министра обороны Людивин Дедондер и одного из ведущих вирусологов страны Марка Ван Ранста и его семью.

Сообщается, что беглеца внесли в список лиц, которые могут представлять террористическую угрозу.

Напомним, в апреле мы писали, что два солдата срочной службы, больных Covid-19, ушли в самоволку из военного госпиталя в Одессе.

Также мы сообщали, что в Черкасской области в начале января 2019 года старший солдат сбежал со службы и почти год скрывался от правоохранителей.