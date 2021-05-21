Сегодня, 21 мая, представители Минздрава напомнили, что компании, имеющие в своем штате более 50 желающих привиться против Covid-19, могут записаться на коллективную вакцинацию.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ на своей странице в Facebook.

"Вакцинация будет проводиться при наличии достаточного количества вакцины мобильной бригадой, которая приедет на ваше предприятие", - заявили в пресс-центре.

Помимо этого, в Минздраве предупредили, что за один день бригада может сделать не более 100 прививок. Это нужно учесть при подаче заявок.

"Если желающих привиться в организованном коллективе менее чем пятьдесят, они могут записаться в лист ожидания вакцинации индивидуально на сайте или в мобильном приложении "Дия" или по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19", - добавили в МОЗ.

Скриншот: facebook.com/moz.ukr

Ранее "Страна" сообщала, сколько украинцев и каких профессий привились от коронавируса. В частности, первую дозу получили 964 745 человек, а завершили вакцинацию 48 070 человек.

Также напомним, что в ЕС рассчитывают на коллективный иммунитет к середине лета. По данным экспертов, для этого необходимо привить 70% взрослого населения ЕС.