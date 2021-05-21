В пятницу вечером президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 203/2021, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
В списке физических лиц, в отношении которых введены санкции, 674 человека. Санкции введены в отношении глава "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также "председателя" Крыма Сергея Аксенова. Кроме того, там оказался список из 665 "воров в законе", который уже опубликовала "Страна".
Кроме того, там оказался список юридических лиц - 138 компаний, в том числе российские телекомпании НТВ, Первый канал, ТНТ, "Россия сегодня" и сервис "Яндекс".
А также достаточно много украинских юрлиц.
"Страна" приводит полный список юридических лиц, против которых ввели санкции:
- Товариство з обмеженою відповідальністю "УРАНІС"
- Акціонерне товариство "Телекомпанія НТВ"
- Товариство з обмеженою відповідальністю "НТВ ПЛЮС
- Акціонерне товариство "Перший канал"
- Акціонерне товариство "Перший канал. Всесвітня мережа"
- Федеральне державне унітарне підприємство "Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія"
- Відкрите акціонерне товариство "Телерадіокомпанія Збройних сил Російської Федерації "ЗІРКА"
- Акціонерне товариство "ТНТ–ТЕЛЕМЕРЕЖА"
- Акціонерне товариство "МОСКВА МЕДІА"
- Автономна некомерційна організація Інформаційний центр радіомовлення, мистецтва і культури "ВІРА, НАДІЯ, ЛЮБОВ"
- Федеральне державне унітарне підприємство "Міжнародне інформаційне агентство "Росія сьогодні"
- Акціонерне товариство "Телерадіокомпанія Петербург"
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Акцепт" (телевізійний канал Рен ТВ)
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Мультимедійний інформаційний центр "Ізвєстія"
- Автономна некомерційна організація "Суспільне телебачення Росії"
- Закрите акціонерне товариство "Мультимедіа холдинг"
- Акціонерне товариство "ТВ Центр"
- Акціонерне товариство "Росбізнесконсалтинг"
- Закрите акціонерне товариство "Редакція газети "Московський комсомолець"
- Автономна некомерційна організація "Телерадіокомпанія "Крим"
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Інформаційна платформа Кримпрес"
- Державна автономна установа
міста Севастополя "Севастопольская телерадиокомпания"
- Державна бюджетна установа Республіки Крим "Редакція газети "Кримська газета
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія ІТВ"
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Ялта"
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Студія "Ялта ТВ"
- Товариство з обмеженою відповідальністю "ВМ Трансфер ЛТД" ("WM Transfer Ltd").
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Вебмані.Ру"
- Акціонерне товариство Небанківська кредитна організація "Мережева Розрахункова Палата"
- Акціонерне товариство "Обчислювальні сили"
- Закрите акціонерне товариство "Вебмані Європа Лтд" ("WebMoney Europe Ltd").
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Амстар Холдінгс Лімітед" ("Amstar Holdings Limited").
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтернет Дірект Ексчендж Транзакшен Лтд" ("INDX Transactions Ltd")
- Дочірнє підприємство "Фінансова компанія "ЕлМІ"
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Вебмані.Юей"
- Дочірнє підприємство "Фінансова установа "ВМ–Фактор"
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Пеймастер"
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Пеймастер"
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Агентство Гарантій"
- Акціонерне товариство "Група компаній Натекс"
- Товариство з обмеженою відповідальністю
"Натекс-Центр"
- Товариство з обмеженою відповідальністю
"Натекс-Дон"
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Натекс Сєвєро-Запад"
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Регіональний центр підтримки Натекс – Дальній Восток"
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Регіональний центр підтримки Натекс – Волга"
- Товариство з обмеженою відповідальністю
"Натекс – Урал"
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Газтехсвязь"
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Натекс Україна"
- Акціонерне товариство "Інлайн груп"
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Інлайн проект"
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Інлайн сервіси"
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Інлайн груп захід"
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Мегасофт"
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Цифроград"
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Цифрова долина"
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Мегасофт"
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Мегасофт облік"
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Смарт-сіті"
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрсофт ЛТД"
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Лекс–консалт+"
- Спільне українсько-російське підприємство "Мега ЛТД" у формі товариства з обмеженою відповідальністю
- Акціонерне товариство "КІВІ"
- Публічна акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю "КІВІ ПіЕлСі"
- Приватна акціонерна компанія "ЕС-БІ-АЙ ВЕН Холдінгс ПТЄ.ЛТД"
- Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕС-БІ-АЙ ЕР-АЙ Едвайзері"
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Факторинг плюс"
- Акціонерне товариство "Точка" (Акционерное общество "Точка")
- Товариство з обмеженою відповідальністю "КІВІ Платформа"
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Рокет Юніверс
- ТОВ "Біллінг Онлайн Рєшенія"
- ТОВ "КІВІ Фінанс"
- ТОВ "Польот Фінанс"
- АТ "КІВІ Банк"
- ТОВ Небанківська кредитна організація "Юмані"
- ТОВ "Юмані"
- ТОВ "Цифрові активи"
- ТОВ "Цифрові технології"
- АО "Лабораторія Касперського"
- ТОВ "Лабораторія Касперського Україна"
- ТОВ ""Доктор Веб
- ТОВ "Центр технічної підтримки "Доктор Веб"
- ТОВ "Яндекс"
- ТОВ "Яндекс Україна"
- ДП "Єврософтпром"
- ТОВ "1С Мультимедія Україна"
- ТОВ "1с-Теллур Модуль"
- ТОВ "1С-Рарус Софт Україна"
- ТОВ "Корпорація "Парус"
- ТОВ "Парус-Бюджет"
- ТОВ "Парус-Захід"
- ТОВ "Парус-Тернопіль"
- ТОВ "Парус-Дніпро"
- ТОВ "Парус-Запоріжжя"
- ТОВ "Парус-Харків"
- ТОВ "ЦИТ "Парус-Плюс"
- ТОВ "Парус-IT"
- ТОВ "Парус-Десна"
- ТОВ "Парус-Житомир"
- ТОВ "Парус-Рівне"
- ТОВ "Донбас-Бюджет"
- ТОВ "Парус-Кіровоград"
- ТОВ "Харків-Бюджет"
- ТОВ "Парус-Україна"
- ДП "Парус-Донбас" Спільного українсько-російського підприємства "Парус-Україна"
- АТ "Галактика Центр"
- ТОВ "Корпорація Галактика Київ"
- ТОВ "Летограф Iт Консалтинг I Послуги Україна"
- ТОВ "Арбітек"
- ТОВ "Ай-Теко Україна"
- ТОВ "Софтлайн Груп Україна"
- ТОВ "Корус Консалтинг СНГ"
- ТОВ "АБІ"
- ТОВ "ЦЕСІКО"
- ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Ер-Джі-Дейта"
- ТОВ "НТК Консалтинг"
- ТОВ "Оптима-Україна"
- ТОВ "Астерос Україна"
- ТОВ "Ефективні рішення Суми"
- ТОВ "Інталєв Україна"
- ТОВ "Софткорн"
- ТОВ "Скайлайн Софтвер"
- ДП "Енвіжн-Холдинг"
- ПрАТ "Енвіжн-Україна"
- ПрАТ "Енвіжн-Активи"
- АТ "Енвіжн Груп"
- АТ "Сапран Груп"
- ТОВ "Мастердата Україна"
- ТОВ "Мастердата"
- ТОВ "Монт"
- ТОВ "Аскон-КР"
- АТ "Аскон"
- ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Енертех"
- ТОВ "Политерм"
- ТОВ "Теллур-Пром"
- ТОВ "Санлайн"
- ТОВ "Дистирб'юторська компанія "Альфа-Ком Софт"
- ТОВ "Перший біт"
- ТОВ "Парус-Таврія"
Мы также сообщали, что на том же заседании 14 мая СНБО принял решение создать в Украине кибервойска.