В пятницу, 21 мая, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании переименовал Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Министерство экономики.

Об этом свидетельствует постановление правительства №504 от 21 мая 2021 года.

"Переименовать Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Минэкономики", – говорится в обнародованном в пятницу на "Урядовом портале" документе.

Кроме того, на сайте Кабмина обнародовано распоряжение об увольнении Алексея Любченко с должности главы Государственной налоговой службы.

Напомним, депутаты Верховной Рады в четверг, 20 мая, проголосовали за назначение Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики.

Алексей Любченко с апреля 2020 года возглавлял Государственную налоговую службу

Как сообщалось, 18 мая Верховная Рада сняла Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры и Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Ранее "Страна" подробно писала о том, что известно о новых министрах Любченко и Кубракове.