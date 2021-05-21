На Сицилии в Италии второй раз за последние двое суток случилось извержение вулкана Этна.

Об этом пишет портал "VolcanoDiscovery".

Вулкан активизировался в ночь на пятницу около 01:30 по местному времени и продолжалась почти до 5 часов утра.

Как сообщается, фонтаны лавы достигали высоты около 500 метров, а их активность продолжалась около двух часов. Само извержение из юго-западного кратера вулкана Этна было незначительным.

Кроме того, извержение вулкана произошло в ночь на 19 мая.

Напомним, ранее мы писали, что в Исландии на продажу выставили участок земли полуострова Рейкьянес, где в марте начал извергаться вулкан Фаградальсфьядль. Власти страны готовы выделить деньги, чтобы сделать место извержения достопримечательностью.

Также сообщалось, что на Филиппинах после 200 подземных толчков проснулся вулкан Таал. При этом вход на остров, где он находится, строго запрещен из-за потенциальной опасности.

В начале марта на российском полуострове Камчатка начал извергаться самый высокий активный вулкан евразийского материка Ключевая сопка. Выбросы лавы могут привести к нарушению экологического баланса рек.