Цены на нефть эталонных марок на торгах в пятницу, 21 мая, выросли на 2,4-2,9%. Однако на недельном временном отрезке они демонстрируют снижение.

Об этом сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

Так, марка Brent с начала недели потеряла в стоимости более 3%, а WTI - 2,8%.

Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к завершению торгов в пятницу составила $66,65 за баррель, что на $1,54 (2,37%) выше цены к закрытию предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) оказалась $63,75 за баррель, что на $1,81 (2,92%) выше итогового значения предыдущей сессии.

"Трейдеры успешно обходят комментарии, согласно которым был достигнут прогресс в переговорах по иранской ядерной сделке", - прокомментировал ситуацию главный финансовый директор Velandera Energy Маниш Раж.

Президент Исламской Республики Хасан Рухани накануне заявил, что на переговорах в Вене достигнута договоренность об отмене основных санкций, действующих в отношении страны, включая нефтяные и финансовые. Представитель Госдепартамента США, в свою очередь, в четверг констатировал сохранение многих трудностей в переговорах.

Эти слова делают заявление Ирана "больше похожим на политическую риторику, чем на важный факт", считает Маниш Раж.

Как говорят эксперты, сделка может привести к возвращению 2,5 млн баррелей в сутки иранской нефти на рынок в тот момент, когда ОПЕК+ тоже наращивает добычу. Однако старший нефтяной аналитик BCS Global Рон Смит видит сдержанную реакцию рынка, поскольку рост предложения, скорее всего, будет сбалансирован увеличением спроса.

Помимо этого, снижение нефтяных цен может быть минимизировано, если ОПЕК+ ответит на восстановление иранских поставок замедлением наращивания добычи, считает Смит. В то же время аналитик предупредил, что цены могут не удержаться на текущих уровнях.

Аналитик Oanda Эдвард Мойя, в свою очередь, считает, что "спрос будет выглядеть лучше, когда Азия получит больше вакцин, что дает надежду на полное восстановление мирового спроса к концу года".

Ранее "Страна" описывала ситуацию на нефтяном рынке в четверг, 19 мая.

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