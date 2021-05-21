В пятницу вечером президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 203/2021, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
В списке физических лиц, в отношении которых введены санкции, 674 человека. Санкции введены в отношении глава "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также "председателя" Крыма Сергея Аксенова. В списке юридических лиц - 138 компаний, в том числе российские телекомпании НТВ, Первый канал, ТНТ, "Россия сегодня" и сервис "Яндекс".
Но большую часть списка занимают так называемые "воры в законе" и криминальные авторитеты, которых набралось более шестиста человек. Напомним, санкции против них СНБО утвердил 14 мая и "Страна" уже пуликовала предварительный список, который практически совпал с официальным.
Против воров введены следующие санкции:
1) блокировка активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
2) ограничение торговых операций;
3) ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
4) предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;
5) приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
6) аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирования или приостановления действия специальных разрешений на пользование недрами;
7) запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;
8) запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;
9) ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования;
10) полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции в соответствии с настоящим Законом;
11) прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;
12) отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины;
13) иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным этим Законом (отказ в оформлении вида на жительство, отмена вида на жительство; отказ в предоставлении разрешения на иммиграцию, отмене разрешения на иммиграцию, отмена вида на жительство; отказ в продолжении срока пребывания в Украине; отказ в удовлетворении заявления о принятии в гражданство Украины; принудительном выдворении за пределы Украины)
"Страна" публикует полный список "воров в законе", которые попали в список от Офиса Зеленского:
- Абасов Сумбат
- Абашідзе Гурам
- Лавас Огли Міндія
- Абашідзе Міндія
- Абашідзе Міндія
- Абдулхаліков Зіявудін
- Абдурзаков Салманул-Парусей
- Авдіян Віталій
- Абзіанідзе Бесік
- Абуладзе Леван
- Аветісян Сурен
- Агрба Алхас
- Аданая Бадри
- Акбулатов Хізир
- Акоєв Георгі
- Алієв Юсіф
- Алієв Гілані
- Алієв Ільгар
- Алоян Нодар
- Алпаїдзе Гоча
- Алшібая Кахабер
- Амброладзе Заза
- Аміров Рафат
- Антипов Євгеній
- Апакія Мамука
- Аракелян Артем
- Арутюнян Самвел
- Асанідзе Мераб
- Асатіані Шота
- Асатрян Вардан
- Асатрян Сергій
- Асатрян Едуард
- Аскеров Джейхун
- Асоян Нодарі Жоржикович
- Аушев Хамзат
- Ахалая Юрій
- Ахвледіані Коба
- Ахвледіані Нугзар
- Ахвледіані Отарі
- Ахмадеєв Азат
- Ахмадов Емін
- Ахмадов Хусейн
- Ахметов Самаркан
- Ахуба Темур
- Бабанов Олександр
- Байраміді Джумбер
- Байраміді Ставро
- Бакрадзе Паата
- Бакурідзе Бідзіна
- Барателі Лаша
- Барбакадзе Роман
- Баркалая Тамаз
- Баркалов Володимир
- Барцба Рауль
- Батукаєв Азіз
- Бахія Мераб
- Бекаєв Омар
- Біляєв Андрій
- Беріашвілі Георгі
- Біганішвілі Важа
- Бізадзе Імед
- Біланішвілі Акакій
- Бобохідзе Шота
- Божадзе Давід
- Бойцов Отари
- Болквадзе Теймураз
- Брутян Жирайр
- Буліскерія Іраклі
- Буліскерія Леван
- Васильєв Костянтин
- Васін Сергій
- Вашакідзе Паата
- Вашакмадзе Георгій
- Веселкін Евгеній
- Вібліані Георгі
- Вознесенський Андрій
- Волков Володимир
- Волков Сергій
- Габададзе Важа
- Гаглоєв Ілля
- Гаглоєв Роман
- Гаєв Юрій
- Газарян Армен
- Газарян Армен
- Газзаєв Давід
- Газін Вячеслав
- Гамісонія Тевдоре
- Гамлевський Андрій
- Гамреклідзе Андро
- Гарібян Артур
- Гваджая Давід
- Гвадзабія Заур
- Гварамія Махаре
- Гвасалія Темур
- Гвасалія Темур
- Гегечкорі Роланд
- Санадзе Тенгіз
- Гелхвідзе Лаша
- Герасимович Олег
- Герліані Давід
- Гігіберія Тенгіз
- Гілка Петр
- Гіоргадзе Георгій
- Глазнєв Ігор
- Глонті Серго
- Гогадзе Нугзар
- Гогеліані Георгій
- Гогія Мераб
- Гоголадзе Георгій
- Гоголадзе Тамаз
- Гоголашвілі Георгій
- Горадзе Міндія
- Горгідзе Мірон
- Горгідзе Мірон
- Грігорян Геворг
- Гублія Даур
- Гугава Джумбері
- Гугунішвілі Рамаз
- Гугушвілі Тамаз
- Гудіна Олексій
- Гулуа Георгій
- Гурчіані Георгі
- Гушан Іон
- Даглієв Талех
- Дадешкеліані Леван
- Данелія Іраклі
- Данелія Рамаз
- Дарахвелідзе Реві
- Дарджаніа Емзарі
- Дарсадзе Звіад
- Дарчієв Малхаз
- Датунашвілі Теймураз
- Двалі Бадрі
- Двалішвілі Георгій
- Дгебуадзе Зураб
- Дгебуадзе Нико
- Девнозашвілі Дімітров
- Деканадзе Леван
- Демуров Артем
- Джабуа Іраклій
- Джагінян Єрик
- Джалаганія Теймураз
- Джалагонія Михайло
- Джаманаєв Серік
- Джангвеладзе Каха
- Джангвеладзе Мераб
- Джанелідзе Георгій
- Джанелідзе Полікарп
- Джанинян Арман
- Джапарідзе Бесік
- Джапарідзе Спартак
- Джапарідзе Сулхан
- Джафаров Роман
- Джачвліані Лаша
- Джеджея Валіко
- Джеладзе Лаша
- Джибладзе Володимир
- Джінчарадзе Гоча
- Джінчарадзе Рамаз
- Джінчвелашвілі Нодарі
- Джоджуа Гела
- Джологуа Лаша
- Джохадзе Ніколозі
- Дзидзишвілі Коба
- Дзнеладзе Рамазі
- Дзоценідзе Володимир
- Діаквнішвілі Георгій
- Дінунс Артем
- Дмітрієв Роман
- Довтаєв Абу
- Догонадзе Лаша
- Домбаєв Ахмед
- Дочія Нукрі
- Дуденков Віктор
- Думоєв Тенгіз
- Єбралідзе Аміран
- Єбралідзе Давід
- Євлоєв Ахмед
- Єгіазаров Камо
- Єйвазов Рафік
- Елбакідзе Теймуразі
- Єлерджея Георгій
- Гасанов Саліх
- Єліава Манучар
- Елікашвілі Заза
- Елмурзаєв Салман
- Емулхварі Леван
- Енделадзе Георгій
- Енделадзе Зураб
- Еріставі Лука
- Жарінов Віктор
- Жгенті Георгій
- Жерзднєв Мамука
- Жерзднєв Олександр
- Жорданія Леван
- Жураковський Володимир
- Забавін Олексій
- Заделашвілі Малхаз
- Зарандія Георгій
- Зарандія Шедлі
- Захаров Олександр
- Імнаішвілі Шота
- Ізгилов Віталій
- Імедадзе Олександр
- Імедадзе Олексій
- Імнаішвілі Лаша
- Ісмайлов Рашад
- Кавлеашвілі Піруз
- Кавтарадзе Георгі
- Казаков Андрій
- Казарян Армен
- Казарян Артем
- Калашов Захарій
- Калашов Мераб
- Калашян Гіоргі
- Калдані Клементі
- Калоян Гаді
- Капба Тимур
- Карабулат Матвій
- Каранадзе Георгій
- Кардава Гела
- Кардава Гізо
- Кардава Давід
- Картвелішвілі Георгій
- Карцивадзе Тамазі
- Карцівадзе Олександр
- Катамадзе Реваз
- Кахідзе Гоча
- Кащаєв Роман
- Кварцхелія Гія
- Кварцхелія Отарі
- Квініхідзе Бесік
- Квіжінадзе Мамука
- Кевлішвілі Гоча
- Кіпіані Гіоргі
- Кіладзе Георгій
- Кінцурашвілі Джейран
- Кіпіані Тамаз
- Кіракосян Ерік
- Кіртадзе Мераб
- Клемін Валерій
- Кобешавідзе Автанділ
- Кобуладзе Аслан
- Когуашвілі Бадрі
- Кокунов Ігор
- Колбаєв Камчібек
- Комуняєв Сергій
- Копадзе Звіаді
- Копалеішвілі Гіоргі
- Корошінадзе Тамаз
- Корсагія Тенгіз
- Костава Олександр
- Косян Рубен
- Котуа Малхаз
- Кохреідзе Володимир
- Кочоян Мирон
- Кублашвілі Отарі
- Кузьмічов Микола
- Купрашвілі Бесік
- Курасбедіані Давід
- Курасбедіані Сандро
- Кухіанідзе Варлам
- Кушнеров Олександр
- Лабадзе Нукрі
- Лабатіч Ласзло
- Лакербая Тенгіз
- Ландія Акакі
- Лебедев Руслан
- Левашов Сергій
- Лежава Іраклій
- Лемонджава Мурмаш
- Лесковс Борис
- Ліпартеліані Гіоргі
- Ліпартеліані Давід
- Мамедов Джавід
- Чхартішвілі Паата
- Логуа Лексо
- Ломтадзе Роман
- Лордкіпанідзе Реваз
- Лоселіані Гіві
- Цхададзе Гія
- Магілов Олександр
- Магомедов Шаміль
- Мазанашвілі Давід
- Маісурадзе Гогі
- Маймушев Айткалі
- Майсурадзе Гоча
- Макалатія Каха
- Макарян Олександр
- Малсагов Умар
- Мальсагов Муса
- Мамоян Джемал
- Манукян Армен
- Манукян Георгий
- Марганія Отарі
- Маргвелашвілі Зураб
- Маргія Левані
- Махароблідзе Заал
- Махаєлян Олег
- Мгалоблішвілі Малхаз
- Медведев Александр
- Медведєв Олег
- Меклєр Володимир
- Мелікян Геворг
- Мепорія Гія
- Мехдієв Аріф
- Мешвеліані Мамука
- Мжавія Сулхан
- Мзарелуа Мераб
- Мігок Людвік
- Мінашкін Георгій
- Міхралієв Ражидін
- Мікаєлян Артем
- Єсін Єгор
- Мірцхулава Леван
- Міхаелі Арік
- Мкртчян Арсен
- Моніава Василь
- Морчіладзе Реваз
- Мукбаніані Георгій
- Мурадян Ара
- Муресан Пірузі
- Мустаєв Олександр
- Мухаметшин Олег
- Надареішвілі Бачана
- Назаров Олексій
- Назаров Юнус
- Найбауер Костянтин
- Озманов Шалва
- Немсіцверідзе Темурі
- Нікогосян Гайк
- Ніжарадзе Георгій
- Ніжарадзе Лаша
- Ніжарадзе Міндія
- Нікурадзе Михайло
- Новіков Ігор
- Нодія Ніколоз
- Одішарія Гурам
- Озерський Володимир
- Озманов Давід
- Озманов Звіад
- Озманов Тенгіз
- Окунєв Олександр
- Омуров Даір
- Оніані Тарієл
- Оніані Мамука
- Орагвелідзе Кахабер
- Павліашвілі Олександр
- Павлінов Гівін
- Панцулая Баграт
- Панчвідзе Давід
- Панюшин Віктор
- Папіашвілі Абесалом
- Папіашвілі Звіаді
- Пачулія Вахтанг
- Пачулія Бачукі
- Перадзе Леван
- Петрішвілі Гіга
- Петров Олексій
- Петров Борис
- Пірогов Олег
- Пічугін Юрій
- Пілоян Норайр
- Піпія Антімоз
- Піпія Іраклі
- Піпія Мераб
- Пірвелі Тенгіз
- Плотніков Олег
- Поладішвілі Георгій
- Поповічі Петру
- Поповічі Соколов
- Пурцхванідзе Арджеван
- Пурцхванідзе Ніколоз
- Разживін Сергій
- Разумовський Володимир
- Рашідов Хдр
- Рехвіашвілі Іраклій
- Риженков Віктор
- Ризиков Серг
- Рохвадзе Бадрі
- Ринський Леонід
- Сабреков Вадим
- Садник Петрі
- Сакварелідзе Георгій
- Саліфов Намік
- Самко Марсел
- Самсонія Ілля
- Самсулович Гілані
- Самчарадзе Гія
- Саргсян Артем
- Саркісян Гайк
- Сафарян Камо
- Сахнов Едуард
- Сванідзе Бадрі
- Сванідзе Гурам
- Семакін Олег
- Сескурія Реваз
- Сідоров Вячеслав
- Сільвіян Саркіс
- Сісвадзе Георгій
- Сімонія Ілля
- Сінжікашвілі Мамука
- Сінжікашвілі Нукрі
- Смалінскас Лінас
- Согоян Андранік
- Согоян Артем
- Сопромадзе Аміран
- Сорокін Георгій
- Сохадзе Микола
- Стокозуб Сергій
- Стуруа Бондо
- Стуруа Єдишер
- Суворов Олексій
- Сулаквелидзе Фрідон
- Сулейманов Вагіф
- Сухочев Олег
- Сичев Роман
- Тавадов Сурен
- Тавамаішвілі Валіко
- Мжавія Валіко
- Тагієв Ульфат
- Талібханли Хаджібаба
- Таріманішвілі Звіаді
- Папіашвілі Звіад
- Твалчрелідзе Сулхан
- Тевдорадзе Шота
- Теілі Лука
- Телея Амірані
- Тертерашвілі Йосиб
- Тертерян Андранік
- Тімургалєєв Дамір
- Ткаченко Андрій
- Токтосунов Улан
- Торадзе Георгій
- Торчінава Нугзар
- Тоточія Отар
- Церетелі Костянтин
- Татіашвілі Костянтин
- Тугуші Автанділ
- Тугуші Како
- Туркадзе Єлгуджа
- Туташвілі Бесік
- Тчітанава Тимур
- Тюрин Володимир
- Убілава Реваз
- Углава Роін
- Углава Георгій
- Угрехелідзе Лаша
- Умірзаков Мурсалім
- Усоян Юра
- Фарізов Валерій
- Фароян Теймураз
- Фурман Степан
- Хавтасі Леван
- Халімбеков Гаджі
- Харебава Валерьян
- Харебава Валерьян
- Хатіашвілі Георгій
- Хаханашвілі Міхаіл
- Хачапурідзе Джоні
- Хачатрян Рашид
- Хашба Валерій
- Хвібліані Гегі
- Хвістані Серго
- Хдріан Хдр
- Хеладзе Ілля
- Хецуріані Володимир
- Хмаладзе Роман
- Хоєцян Рафаєль
- Хоперія Тенгіз
- Хохіашвілі Іраклі
- Хоєцян Рафаєл
- Христофоров Василь
- Хурцідзе Зураб
- Хучуа Шалва
- Цададзе Гія
- Цандеков Аркадій
- Цвейба Давід
- Церцвадзе Коба
- Цибанков Вячеслав
- Цикорідзе
- Рамаз Лерійович
- Цишба Станіслав
- Цінцадзе Леван
- Цоцхалашвілі Серго
- Цурцумія Роланд
- Цуцухашвілі Важа
- Цхварадзе Гія
- Цхведіані Лаша
- Чантурія Іраклі
- Чапічадзе Михайло
- Чахава Абесалом
- Чачібайя Давід
- Чебан Сергій
- Чеішвілі Мераб
- Чіхладзе Гурам
- Чікашуа Левані
- Чіхладзе Серго
- Чкадуа Мамука
- Чолоян Ємзар
- Чумбурідзе Заза
- Чурадзе Теймуразі
- Чурадзе Теймуразі
- Чхенкелі Шалва
- Чхіквадзе Карло
- Чхіквішвілі Давід
- Шавліашвілі Каха
- Шалібашвілі Миколай
- Шамазов Салихдзчан
- Шамугия Зураб
- Шаповалов Роман
- Шарікадзе Суліко
- Шафігуллін Радік
- Шафігуллін Рафхат
- Шеклашвілі Міндія
- Шемазашвілі Коба
- Шестаков Вячеслав
- Шикан Олег
- Шипілов Заур
- Шишканов Олег
- Шонія Чіро
- Шохірев Олег
- Шубітідзе Мамука
- Шукакідзе Нодар
- Шулая Ражден
- Шушанашвілі Кахабер
- Шушанашвілі Лаша
- Єліава Манучар
- Юзбашев Артур
- Юло Дулат
- Якунін Анатолій
- Гурчіані Елгуджа
- Кеідіа Леван
- Цулукідзе Вахтангі
- Джаніашвілі Гіві
- Цомая Заза
- Чхаберідзе Мамука
- Горадзе Анзорій
- Ратія Малхаз
- Лисенко Сергій
- Лобжанідзе Георгій
- Гегечкорі Руслан Роландович
- Недзельський Андрій
- Ашумов Гліб Ельбрусович
- Кухілава Антимоз
- Кавтарадзе Тамаз
- Артемов Олександр
- Гвінцадзе Олександр
- Станєв Олександр
- Модебадзе Гіоргі
- Олійник Сергій
- Русан Василь
- Хачатрян Армен
- Хмелідзе Георгій
- Абдулаєв Ельшад Рассул Огли
- Абдулаєв Тофіг Раміль Огли
- Агаєв Дашкин Гусейналі Огли
- Агаєв Руслан Паша
- Агамалієв Афган Магаррам Огли
- Азімзада Вугар Гадім Огли
- Бабаєв Багтияр Гитаяд Огли
- Бадіров Каміль Вахід Огли
- Байрамов Ясаддін Наджаф Огли
- Гахраманов Аслан Ядигар Огли
- Гурбанзаде Асім Назім
- Гусейнов Етібар Алі Огли
- Гусейнов Фуад Вілаят Огли
- Дашдаміров Єлчу
- Джаббаров Бахруз Валіядин
- Джафарлі Шаіг Ганбар Огли
- Зейналов Наміг Самсадін Огли
- Зейналов Расім Гаджихалілович
- Ібішов Камран
- Ібішов Канан
- Махмудов Ельчин
- Мехтієв Пейман Віваді Огли
- Мустафаєв Джаваншир Бахтіяр Огли
- Мухтаров Маммад Гулу Фікрат Огли
- Нагдалієв Заур
- Рустамов Ельмін
- Сулейманов Ельвін Ельгар Огли
- Халілов Ніджат Надір Огли
- Хасаногли Нафар Дамір Огли
- Шукурлу Дамір Огли
- Юсіфов Сархан Сахіб Огли
- Юсіфов Хагверді Аділ Огли
- Акобджанян Самвел Грачьяєвич
- Алексанян Мехак Ваняєвич
- Аракелян Арутіон Деренікович
- Барсегян Арам Самвелович
- Манукян Гарнік
- Манукян Левон Самсонович
- Манукян Самвел Зограбович
- Мартиросян Андронік Грантович
- Саргсян Арташес Аветікович
- Саркисян Карапет Мамиконович
- Хачатрян Радік Палайкович
- Абакаров Абдулмуталім Гамзатович
- Абакаров Гамзат Магомедович
- Абакаров Шаміль Алійович
- Абулкасов Гаджи Шамільович
- Абулкасов Шаміль Алійович
- Гаджієв Ризван Салігугуллайович
- Гулієв Адалат
- Дадаєв Джамалутдін Магомедалійович
- Дадаєв Нурутдін Магомедалійович
- Маліков Каірбек
- Мірзоєв Аслан Магомедович
- Мовсаров Мансур Махмутович
- Гамзатов Шаміль Алійович
- Сулейманов Магомед Магомедзакирович
- Дамаданов Валіомар Дамаданович
- Аскеров Руслан Алі-Огли
- Бегіа Пата Олександрович
- Габелія Аліка Георгійович
- Герасін Торніке
- Дадахава Малхаз Вілєдович
- Дараселія Лаша Омарович
- Дашдаміров Єлчу
- Кахіані Паата
- Квірквелія Заза Семенович
- Кобалія Темур
- Автаєв Умхан Дардаілович
- Айдаміров Валід Вахайович
- Амагов Асламбек
- Вутсаєв Алві
- Газієв Алі
- Газієв Нажмудін
- Гайрабеков Лема Куйрійович
- Гакаєв Шархан Вахайович
- Галієв Равіль
- Гусинов Ражабдибір Гусейнович
- Джамбулатов Рустам Адамович
- Довтаєв Аліхан Ісайович
- Жабраілов Саід-Магомед Чингісханович
- Зайнутдінов Шаміль Камалутдинович
- Ідрісов Муслім Алімович
- Ісаєв Ваха Абдулбакійович
- Ісаєв Імран Абдулбакійович
- Іслангірієв Апті Магомедович
- Каімов Арбі
- Магaмадов Різван
- Магомадов Іслам Саід-Ахмедович
- Магомадов Різван Рамзанович
- Межиєв Різван
- Мірзоєв Садиг Ясір Огли
- Мусаєв Хізір
- Мусітов Асламбек Селимович
- Саітов Зелімхана Алтійович
- Сайнароєв Салман
- Тадаєв Апті
- Хаптукаєв Муса Сайд-Ахмедович
- Хатуєв Ваха
- Шаіпов Магомед Увайсович
- Шатов Муслім Ідрисович
- Шахгірієв Ібрагім
- Юсупов Умар Умаєвич
- Ясагов Адлан Умарович
- Газієв Нажмудін
- Расуєв Магомед Ахмутович
- Давлєтов Рустем Айдерович
- Ескарбієв Адан Зубайраєвич
- Бурлака Ашот Арутюнович
- Мкртичан Ішкан Георгійович
- Талібов Вахід Сейфодін Огли
Как писала "Страна", санкции против "воров в законе" подразумевают блокировку их активов, запрет въезда в Украину, отказ в предоставлении визы, вида на временное или постоянное жительство, отказ в продлении срока пребывания в Украине и невозможность получить украинское гражданство.