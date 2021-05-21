В пятницу вечером президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 203/2021, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

В списке физических лиц, в отношении которых введены санкции, 674 человека. Санкции введены в отношении глава "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также "председателя" Крыма Сергея Аксенова. В списке юридических лиц - 138 компаний, в том числе российские телекомпании НТВ, Первый канал, ТНТ, "Россия сегодня" и сервис "Яндекс".

Но большую часть списка занимают так называемые "воры в законе" и криминальные авторитеты, которых набралось более шестиста человек. Напомним, санкции против них СНБО утвердил 14 мая и "Страна" уже пуликовала предварительный список, который практически совпал с официальным.

Против воров введены следующие санкции:

1) блокировка активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

2) ограничение торговых операций;

3) ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

4) предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;

5) приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

6) аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирования или приостановления действия специальных разрешений на пользование недрами;

7) запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;

8) запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;

9) ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования;

10) полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции в соответствии с настоящим Законом;

11) прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

12) отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины;

13) иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным этим Законом (отказ в оформлении вида на жительство, отмена вида на жительство; отказ в предоставлении разрешения на иммиграцию, отмене разрешения на иммиграцию, отмена вида на жительство; отказ в продолжении срока пребывания в Украине; отказ в удовлетворении заявления о принятии в гражданство Украины; принудительном выдворении за пределы Украины)

"Страна" публикует полный список "воров в законе", которые попали в список от Офиса Зеленского:

Абасов Сумбат Абашідзе Гурам Лавас Огли Міндія Абашідзе Міндія Абашідзе Міндія Абдулхаліков Зіявудін Абдурзаков Салманул-Парусей Авдіян Віталій Абзіанідзе Бесік Абуладзе Леван Аветісян Сурен Агрба Алхас Аданая Бадри Акбулатов Хізир Акоєв Георгі Алієв Юсіф Алієв Гілані Алієв Ільгар Алоян Нодар Алпаїдзе Гоча Алшібая Кахабер Амброладзе Заза Аміров Рафат Антипов Євгеній Апакія Мамука Аракелян Артем Арутюнян Самвел Асанідзе Мераб Асатіані Шота Асатрян Вардан Асатрян Сергій Асатрян Едуард Аскеров Джейхун Асоян Нодарі Жоржикович Аушев Хамзат Ахалая Юрій Ахвледіані Коба Ахвледіані Нугзар Ахвледіані Отарі Ахмадеєв Азат Ахмадов Емін Ахмадов Хусейн Ахметов Самаркан Ахуба Темур Бабанов Олександр Байраміді Джумбер Байраміді Ставро Бакрадзе Паата Бакурідзе Бідзіна Барателі Лаша Барбакадзе Роман Баркалая Тамаз Баркалов Володимир Барцба Рауль Батукаєв Азіз Бахія Мераб Бекаєв Омар Біляєв Андрій Беріашвілі Георгі Біганішвілі Важа Бізадзе Імед Біланішвілі Акакій Бобохідзе Шота Божадзе Давід Бойцов Отари Болквадзе Теймураз Брутян Жирайр Буліскерія Іраклі Буліскерія Леван Васильєв Костянтин Васін Сергій Вашакідзе Паата Вашакмадзе Георгій Веселкін Евгеній Вібліані Георгі Вознесенський Андрій Волков Володимир Волков Сергій Габададзе Важа Гаглоєв Ілля Гаглоєв Роман Гаєв Юрій Газарян Армен Газарян Армен Газзаєв Давід Газін Вячеслав Гамісонія Тевдоре Гамлевський Андрій Гамреклідзе Андро Гарібян Артур Гваджая Давід Гвадзабія Заур Гварамія Махаре Гвасалія Темур Гвасалія Темур Гегечкорі Роланд Санадзе Тенгіз Гелхвідзе Лаша Герасимович Олег Герліані Давід Гігіберія Тенгіз Гілка Петр Гіоргадзе Георгій Глазнєв Ігор Глонті Серго Гогадзе Нугзар Гогеліані Георгій Гогія Мераб Гоголадзе Георгій Гоголадзе Тамаз Гоголашвілі Георгій Горадзе Міндія Горгідзе Мірон Горгідзе Мірон Грігорян Геворг Гублія Даур Гугава Джумбері Гугунішвілі Рамаз Гугушвілі Тамаз Гудіна Олексій Гулуа Георгій Гурчіані Георгі Гушан Іон Даглієв Талех Дадешкеліані Леван Данелія Іраклі Данелія Рамаз Дарахвелідзе Реві Дарджаніа Емзарі Дарсадзе Звіад Дарчієв Малхаз Датунашвілі Теймураз Двалі Бадрі Двалішвілі Георгій Дгебуадзе Зураб Дгебуадзе Нико Девнозашвілі Дімітров Деканадзе Леван Демуров Артем Джабуа Іраклій Джагінян Єрик Джалаганія Теймураз Джалагонія Михайло Джаманаєв Серік Джангвеладзе Каха Джангвеладзе Мераб Джанелідзе Георгій Джанелідзе Полікарп Джанинян Арман Джапарідзе Бесік Джапарідзе Спартак Джапарідзе Сулхан Джафаров Роман Джачвліані Лаша Джеджея Валіко Джеладзе Лаша Джибладзе Володимир Джінчарадзе Гоча Джінчарадзе Рамаз Джінчвелашвілі Нодарі Джоджуа Гела Джологуа Лаша Джохадзе Ніколозі Дзидзишвілі Коба Дзнеладзе Рамазі Дзоценідзе Володимир Діаквнішвілі Георгій Дінунс Артем Дмітрієв Роман Довтаєв Абу Догонадзе Лаша Домбаєв Ахмед Дочія Нукрі Дуденков Віктор Думоєв Тенгіз Єбралідзе Аміран Єбралідзе Давід Євлоєв Ахмед Єгіазаров Камо Єйвазов Рафік Елбакідзе Теймуразі Єлерджея Георгій Гасанов Саліх Єліава Манучар Елікашвілі Заза Елмурзаєв Салман Емулхварі Леван Енделадзе Георгій Енделадзе Зураб Еріставі Лука Жарінов Віктор Жгенті Георгій Жерзднєв Мамука Жерзднєв Олександр Жорданія Леван Жураковський Володимир Забавін Олексій Заделашвілі Малхаз Зарандія Георгій Зарандія Шедлі Захаров Олександр Імнаішвілі Шота Ізгилов Віталій Імедадзе Олександр Імедадзе Олексій Імнаішвілі Лаша Ісмайлов Рашад Кавлеашвілі Піруз Кавтарадзе Георгі Казаков Андрій Казарян Армен Казарян Артем Калашов Захарій Калашов Мераб Калашян Гіоргі Калдані Клементі Калоян Гаді Капба Тимур Карабулат Матвій Каранадзе Георгій Кардава Гела Кардава Гізо Кардава Давід Картвелішвілі Георгій Карцивадзе Тамазі Карцівадзе Олександр Катамадзе Реваз Кахідзе Гоча Кащаєв Роман Кварцхелія Гія Кварцхелія Отарі Квініхідзе Бесік Квіжінадзе Мамука Кевлішвілі Гоча Кіпіані Гіоргі Кіладзе Георгій Кінцурашвілі Джейран Кіпіані Тамаз Кіракосян Ерік Кіртадзе Мераб Клемін Валерій Кобешавідзе Автанділ Кобуладзе Аслан Когуашвілі Бадрі Кокунов Ігор Колбаєв Камчібек Комуняєв Сергій Копадзе Звіаді Копалеішвілі Гіоргі Корошінадзе Тамаз Корсагія Тенгіз Костава Олександр Косян Рубен Котуа Малхаз Кохреідзе Володимир Кочоян Мирон Кублашвілі Отарі Кузьмічов Микола Купрашвілі Бесік Курасбедіані Давід Курасбедіані Сандро Кухіанідзе Варлам Кушнеров Олександр Лабадзе Нукрі Лабатіч Ласзло Лакербая Тенгіз Ландія Акакі Лебедев Руслан Левашов Сергій Лежава Іраклій Лемонджава Мурмаш Лесковс Борис Ліпартеліані Гіоргі Ліпартеліані Давід Мамедов Джавід Чхартішвілі Паата Логуа Лексо Ломтадзе Роман Лордкіпанідзе Реваз Лоселіані Гіві Цхададзе Гія Магілов Олександр Магомедов Шаміль Мазанашвілі Давід Маісурадзе Гогі Маймушев Айткалі Майсурадзе Гоча Макалатія Каха Макарян Олександр Малсагов Умар Мальсагов Муса Мамоян Джемал Манукян Армен Манукян Георгий Марганія Отарі Маргвелашвілі Зураб Маргія Левані Махароблідзе Заал Махаєлян Олег Мгалоблішвілі Малхаз Медведев Александр Медведєв Олег Меклєр Володимир Мелікян Геворг Мепорія Гія Мехдієв Аріф Мешвеліані Мамука Мжавія Сулхан Мзарелуа Мераб Мігок Людвік Мінашкін Георгій Міхралієв Ражидін Мікаєлян Артем Єсін Єгор Мірцхулава Леван Міхаелі Арік Мкртчян Арсен Моніава Василь Морчіладзе Реваз Мукбаніані Георгій Мурадян Ара Муресан Пірузі Мустаєв Олександр Мухаметшин Олег Надареішвілі Бачана Назаров Олексій Назаров Юнус Найбауер Костянтин Озманов Шалва Немсіцверідзе Темурі Нікогосян Гайк Ніжарадзе Георгій Ніжарадзе Лаша Ніжарадзе Міндія Нікурадзе Михайло Новіков Ігор Нодія Ніколоз Одішарія Гурам Озерський Володимир Озманов Давід Озманов Звіад Озманов Тенгіз Окунєв Олександр Омуров Даір Оніані Тарієл Оніані Мамука Орагвелідзе Кахабер Павліашвілі Олександр Павлінов Гівін Панцулая Баграт Панчвідзе Давід Панюшин Віктор Папіашвілі Абесалом Папіашвілі Звіаді Пачулія Вахтанг Пачулія Бачукі Перадзе Леван Петрішвілі Гіга Петров Олексій Петров Борис Пірогов Олег Пічугін Юрій Пілоян Норайр Піпія Антімоз Піпія Іраклі Піпія Мераб Пірвелі Тенгіз Плотніков Олег Поладішвілі Георгій Поповічі Петру Поповічі Соколов Пурцхванідзе Арджеван Пурцхванідзе Ніколоз Разживін Сергій Разумовський Володимир Рашідов Хдр Рехвіашвілі Іраклій Риженков Віктор Ризиков Серг Рохвадзе Бадрі Ринський Леонід Сабреков Вадим Садник Петрі Сакварелідзе Георгій Саліфов Намік Самко Марсел Самсонія Ілля Самсулович Гілані Самчарадзе Гія Саргсян Артем Саркісян Гайк Сафарян Камо Сахнов Едуард Сванідзе Бадрі Сванідзе Гурам Семакін Олег Сескурія Реваз Сідоров Вячеслав Сільвіян Саркіс Сісвадзе Георгій Сімонія Ілля Сінжікашвілі Мамука Сінжікашвілі Нукрі Смалінскас Лінас Согоян Андранік Согоян Артем Сопромадзе Аміран Сорокін Георгій Сохадзе Микола Стокозуб Сергій Стуруа Бондо Стуруа Єдишер Суворов Олексій Сулаквелидзе Фрідон Сулейманов Вагіф Сухочев Олег Сичев Роман Тавадов Сурен Тавамаішвілі Валіко Мжавія Валіко Тагієв Ульфат Талібханли Хаджібаба Таріманішвілі Звіаді Папіашвілі Звіад Твалчрелідзе Сулхан Тевдорадзе Шота Теілі Лука Телея Амірані Тертерашвілі Йосиб Тертерян Андранік Тімургалєєв Дамір Ткаченко Андрій Токтосунов Улан Торадзе Георгій Торчінава Нугзар Тоточія Отар Церетелі Костянтин Татіашвілі Костянтин Тугуші Автанділ Тугуші Како Туркадзе Єлгуджа Туташвілі Бесік Тчітанава Тимур Тюрин Володимир Убілава Реваз Углава Роін Углава Георгій Угрехелідзе Лаша Умірзаков Мурсалім Усоян Юра Фарізов Валерій Фароян Теймураз Фурман Степан Хавтасі Леван Халімбеков Гаджі Харебава Валерьян Харебава Валерьян Хатіашвілі Георгій Хаханашвілі Міхаіл Хачапурідзе Джоні Хачатрян Рашид Хашба Валерій Хвібліані Гегі Хвістані Серго Хдріан Хдр Хеладзе Ілля Хецуріані Володимир Хмаладзе Роман Хоєцян Рафаєль Хоперія Тенгіз Хохіашвілі Іраклі Хоєцян Рафаєл Христофоров Василь Хурцідзе Зураб Хучуа Шалва Цададзе Гія Цандеков Аркадій Цвейба Давід Церцвадзе Коба Цибанков Вячеслав Цикорідзе Рамаз Лерійович Цишба Станіслав Цінцадзе Леван Цоцхалашвілі Серго Цурцумія Роланд Цуцухашвілі Важа Цхварадзе Гія Цхведіані Лаша Чантурія Іраклі Чапічадзе Михайло Чахава Абесалом Чачібайя Давід Чебан Сергій Чеішвілі Мераб Чіхладзе Гурам Чікашуа Левані Чіхладзе Серго Чкадуа Мамука Чолоян Ємзар Чумбурідзе Заза Чурадзе Теймуразі Чурадзе Теймуразі Чхенкелі Шалва Чхіквадзе Карло Чхіквішвілі Давід Шавліашвілі Каха Шалібашвілі Миколай Шамазов Салихдзчан Шамугия Зураб Шаповалов Роман Шарікадзе Суліко Шафігуллін Радік Шафігуллін Рафхат Шеклашвілі Міндія Шемазашвілі Коба Шестаков Вячеслав Шикан Олег Шипілов Заур Шишканов Олег Шонія Чіро Шохірев Олег Шубітідзе Мамука Шукакідзе Нодар Шулая Ражден Шушанашвілі Кахабер Шушанашвілі Лаша Єліава Манучар Юзбашев Артур Юло Дулат Якунін Анатолій Гурчіані Елгуджа Кеідіа Леван Цулукідзе Вахтангі Джаніашвілі Гіві Цомая Заза Чхаберідзе Мамука Горадзе Анзорій Ратія Малхаз Лисенко Сергій Лобжанідзе Георгій Гегечкорі Руслан Роландович Недзельський Андрій Ашумов Гліб Ельбрусович Кухілава Антимоз Кавтарадзе Тамаз Артемов Олександр Гвінцадзе Олександр Станєв Олександр Модебадзе Гіоргі Олійник Сергій Русан Василь Хачатрян Армен Хмелідзе Георгій Абдулаєв Ельшад Рассул Огли Абдулаєв Тофіг Раміль Огли Агаєв Дашкин Гусейналі Огли Агаєв Руслан Паша Агамалієв Афган Магаррам Огли Азімзада Вугар Гадім Огли Бабаєв Багтияр Гитаяд Огли Бадіров Каміль Вахід Огли Байрамов Ясаддін Наджаф Огли Гахраманов Аслан Ядигар Огли Гурбанзаде Асім Назім Гусейнов Етібар Алі Огли Гусейнов Фуад Вілаят Огли Дашдаміров Єлчу Джаббаров Бахруз Валіядин Джафарлі Шаіг Ганбар Огли Зейналов Наміг Самсадін Огли Зейналов Расім Гаджихалілович Ібішов Камран Ібішов Канан Махмудов Ельчин Мехтієв Пейман Віваді Огли Мустафаєв Джаваншир Бахтіяр Огли Мухтаров Маммад Гулу Фікрат Огли Нагдалієв Заур Рустамов Ельмін Сулейманов Ельвін Ельгар Огли Халілов Ніджат Надір Огли Хасаногли Нафар Дамір Огли Шукурлу Дамір Огли Юсіфов Сархан Сахіб Огли Юсіфов Хагверді Аділ Огли Акобджанян Самвел Грачьяєвич Алексанян Мехак Ваняєвич Аракелян Арутіон Деренікович Барсегян Арам Самвелович Манукян Гарнік Манукян Левон Самсонович Манукян Самвел Зограбович Мартиросян Андронік Грантович Саргсян Арташес Аветікович Саркисян Карапет Мамиконович Хачатрян Радік Палайкович Абакаров Абдулмуталім Гамзатович Абакаров Гамзат Магомедович Абакаров Шаміль Алійович Абулкасов Гаджи Шамільович Абулкасов Шаміль Алійович Гаджієв Ризван Салігугуллайович Гулієв Адалат Дадаєв Джамалутдін Магомедалійович Дадаєв Нурутдін Магомедалійович Маліков Каірбек Мірзоєв Аслан Магомедович Мовсаров Мансур Махмутович Гамзатов Шаміль Алійович Сулейманов Магомед Магомедзакирович Дамаданов Валіомар Дамаданович Аскеров Руслан Алі-Огли Бегіа Пата Олександрович Габелія Аліка Георгійович Герасін Торніке Дадахава Малхаз Вілєдович Дараселія Лаша Омарович Дашдаміров Єлчу Кахіані Паата Квірквелія Заза Семенович Кобалія Темур Автаєв Умхан Дардаілович Айдаміров Валід Вахайович Амагов Асламбек Вутсаєв Алві Газієв Алі Газієв Нажмудін Гайрабеков Лема Куйрійович Гакаєв Шархан Вахайович Галієв Равіль Гусинов Ражабдибір Гусейнович Джамбулатов Рустам Адамович Довтаєв Аліхан Ісайович Жабраілов Саід-Магомед Чингісханович Зайнутдінов Шаміль Камалутдинович Ідрісов Муслім Алімович Ісаєв Ваха Абдулбакійович Ісаєв Імран Абдулбакійович Іслангірієв Апті Магомедович Каімов Арбі Магaмадов Різван Магомадов Іслам Саід-Ахмедович Магомадов Різван Рамзанович Межиєв Різван Мірзоєв Садиг Ясір Огли Мусаєв Хізір Мусітов Асламбек Селимович Саітов Зелімхана Алтійович Сайнароєв Салман Тадаєв Апті Хаптукаєв Муса Сайд-Ахмедович Хатуєв Ваха Шаіпов Магомед Увайсович Шатов Муслім Ідрисович Шахгірієв Ібрагім Юсупов Умар Умаєвич Ясагов Адлан Умарович Газієв Нажмудін Расуєв Магомед Ахмутович Давлєтов Рустем Айдерович Ескарбієв Адан Зубайраєвич Бурлака Ашот Арутюнович Мкртичан Ішкан Георгійович Талібов Вахід Сейфодін Огли

Как писала "Страна", санкции против "воров в законе" подразумевают блокировку их активов, запрет въезда в Украину, отказ в предоставлении визы, вида на временное или постоянное жительство, отказ в продлении срока пребывания в Украине и невозможность получить украинское гражданство.