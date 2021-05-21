Почти 140 украинцев, застрявших в Секторе Газа, заявили, что хотят вернуться в Украину.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает "Интерфакс-Украина" в пятницу.

"В настоящее время около 140 украинцев изъявили желание вернуться в Украину. В основном, это - женщины и дети, которые живут в Секторе Газа", - сказал Николенко.

Он добавил, что также есть обращения от нескольких правительств иностранных государств вывезти и их граждан.

"Соответственно, мы говорим о международном характере этой гуманитарной миссии", - сказал спикер.

По его словам, сейчас важно, чтобы граждане Украины четко придерживались инструкций посольства Украины Израиле по логистическим вопросам и ориентировались исключительно на официальные сообщения. Они и их родственники могут также обращаться на "горячую линию" МИД, добавил спикер.

Как он пояснил, начало эвакуации до сих пор сдерживало продолжение боевых действий и отсутствие гарантий безопасности для безопасного выезда украинских граждан.

"В то же время, по достижению договоренности между Израилем и ХАМАС о прекращении огня надеемся начать возвращение граждан Украины из зоны конфликта в ближайшее время. Ключевым фактором и в дальнейшем будет оставаться безопасность", - заявил Николенко.

Напомним, ранее сообщалось, что МИД договорился о вывозе украинцев из Сектора Газа по "зеленому коридору" через Египет.

Изначально речь шла об эвакуации 80 украинцев из Сектора Газа, где продолжается вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной. Она запланирована на среду, 19 мая.

Позже число желающих покинуть опасный регион увеличилось до 120. В МИД заявили, что отрабатывают безопасные пути вывоза людей. Не исключено, что путь украинцев домой проляжет через Египет.

Как заявили в МИД, там ждут прекращения огня, чтобы эвакуировать украинцев из сектора Газа.

Вчера Израиль и ХАМАС подтвердили взаимное и одновременное прекращение огня с 2 утра 21 мая.