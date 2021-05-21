В субботу, 22 мая, в большинстве областей Украины будет властвовать гребень антициклона, который принесет больше солнца и меньше дождей. Только к западным регионам вечером приблизится атмосферный фронт с грозовыми дождями. Об этом сообщает Укргидрометцентр.



Ближайшей ночью в восточных регионах и в Запорожской областях и днем в субботу ​​в большинстве западных областей небольшие кратковременные дожди грозы и порывы ветра 15-20 м/с. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха ночью опустится до +6-13 градусов. В дневные часы потеплеет до +​​19-25.

В Киеве в субботу, 22 мая, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью около +10, а днем ​​+21-23.

Напомним, что синоптики предупреждали, что в субботу украинцы отдохнут от дождя, а в воскресенье осадки снова вернутся и давали прогноз погоды на предстоящие выдодные.

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