Во вторник, 29 июня, в Киеве прошел очередной "ФОП-майдан" - с перекрытием улиц, маршем с траурными венками и гробом, стычками с полицией и слезоточивым газом.

Протесты предпринимателей снова возобновились в Украине с конца прошлого года и с тех пор периодически вспыхивают с новой силой. Они заявляют, что подвижек их коммуникации с властью - нет.

Собрали подробности сегодняшнего протеста, а также напоминаем, чего требуют представители малого бизнеса.

Как ФОПы в Киеве протестовали

На Майдане сегодня собрались коло сотни человек, чтобы пройти маршем к Офису президента и Верховной Раде.

По ходу движения правоохранители блокировали участников акции из-за того, что участники акции несли с собой гроб и ритуальные венки, которые символизировали "похороны малого бизнеса".

Гроб с венками в итоге забрали, после чего протестующие начали блокировать автозаки полицейских с изъятым реквизитом.

Протестующим удалось отвоевать обратно лишь крышку гроба. На этом первый раунд противостояния закончился и полицейские разблокировали участников акции.

Около 11:00 участники шествия направились к Верховной Раде. Без гроба, но с траурными венками.

По пути они заблокировали движение на Европейской площади. Из-за этого вновь начались потасовки с правоохранителями.

Журналисты "Страны" сняли видео, как полицейские изымали реквизит в виде крышки гроба и венков и задержали нескольких участников протеста. Другие участники акции попытались освободить задержанных, но безуспешно.

Далее колонна стала продвигаться по Крещатику. Движение автомобильного транспорта там было полностью парализовано.

Правоохранители периодически изымали атрибуты, с которыми митингующие планировали выступить под Офисом президента.

Около 11:15 правоохранители начали блокировать проход протестующих по улице Крещатик.

Часть активистов прорвалась через цепь полицейских и правоохранители отступили. Колонна продолжила движение к Офису президента на Банковой под флагами "SAVE ФОП".

Как только протестующие подошли на Банковую, правоохранители у главного входа потребовали от участников акции показать личные вещи. Это спровоцировало новые волнения.

Полицейские применили слезоточивый газ. Проход на площадь перед Офисом президента заблокировали на некоторое время.

К полудню правоохранители начали пропускать участников акции на площадь перед ОП.

В 12:30 ФОПы направились к Верховной Раде. Обошлось без новых стычек. Рядом с митингующими находилась только полиция диалога.

Проходя отель "Киев" участники акции стали скандировать "Ганьба!" и "Кличка геть!"

У Верховной Рады они продолжили выкрикивать такие лозунги. Прикрепили траурные венки к металлической ограде возле парламента.

После этого участники акции под похоронную музыку вернулись на Майдан.

С осени начнется новое противостояние

Акции протеста предпринимателей в Киеве идут с 2019 года.

Они требовали у власти сохранить упрощенную систему налогообложения и отчетности, отменить обязательные кассовые аппараты для новых групп малого бизнеса. А также правило "кешбека" - когда за невыданный чек предприниматель должен вернуть покупателю 100% цены товара или услуги.

Законы считались направленными на вывод из тени денег, которые крутятся в сфере малого бизнеса. Но сами ФОПы сочли новации "слуг народа" "раскулачиванием" - особенно, на фоне того, что крупный бизнес никто подобным же образом "доить" не собирался (и за прошлый год коронавирусного кризиса украинские олигархи лишь нарастили свои состояния).

Упрощенка досталась Украине еще со времен Леонида Кучмы - она стала важным социальным фактором занятости для тех, кто потерял "нормальную" работу. С тех пор многие пытались ее отменить или урезать. Но всерьез ссориться с предпринимателями не хотели.

Но у "слуг народа" это получилось. Они провели через Раду и президента законы, которые в предпринимательской среде считались драконовскими.

Впрочем, их можно было бы стерпеть, если бы покупательская способность населения росла, и рост фискальных поборов компенсировался бы общим увеличением торговых оборотов. Но "стричь" малый бизнес начали на волне ухудшения экономической ситуации. Что для многих означало разорение.

Поэтому протесты со старта были ожесточенными. Уже тогда, в позапрошлом ноябре, начались столкновения с применением полицейских дубинок и слезоточивого газа.

Новым катализатором протестов стали карантинные ограничения. Весной-летом 2020 года малый бизнес начал выходить на улицы. Новой претензией стали привилегии для крупных компаний, которым дали вести розничную торговлю во время карантина - тогда как мелких предпринимателей заставляли закрываться.

Поступало также требование разрешить работать в локдаун и не вымогать штрафы. Владельцы предприятий общепита заявляли, что стараются быть в масках, держать социальную дистанцию, но к ним все равно приходят правоохранители и пытаются штрафовать.

В декабре участники протеста попытались установить платки на Майдане. Они применяли файеры, петарды, дымовые шашки. Не обошлось без столкновений с полицией.

Протест ФОПов на Майдане, декабрь 2020

Попытки разрулить ситуацию успехом не увенчались.

Лидер движения "SaveФОП" Сергей Доротич встречался с координационным советом по проблемам бизнеса, возглавляемым руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Однако заявил, что встреча не дала результата.

"Они создали совет по вопросам развития микропредпринимательства, но в этот совет не пригласили ни одного представителя движения "SaveФОП". Его создали вследствие наших протестов, но туда включили грантоедов - тех, кто придумал фискализацию. Нас включили максимум координационные советы ОГА, но там ничего не решается", - заявил позже лидер движения "SaveФОП".

Сегодня участники акции заявляют, что продолжат борьбу и говорят, что с осени начнется более жесткое противостояние.