Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова 21 мая выставила на Фейсбук-торги свою новую картину "Презумпция виновности" с изображением похищенного в апреле судьи Николая Чауса. Работу купил днепровский бизнесмен Геннадий Корбан, в отношении которого судья Чаус в 2015 году принял решение о взятии под стражу.

Торги длились в Фейсбуке Светланы несколько часов.

"В канун явления Чауса народу выставляю на продажу картину. Масло, холст. "Презумпция виновности". Стартовая цена 800 у.е. Картина заряжена на путешествия и острые приключения", - прокомментировала автор свою работу.

Корбан отдал за картину 6000 долларов.

В 2015 году Чаус вел дело Геннадия Корбана, которого подозревали в похищении чиновника, присвоении и растрате имущества благотворительного "Фонда обороны страны", созданного для помощи участникам АТО, незаконном завладении транспортным средством, а также в угрозах и насилии по отношению к членам избиркомов.

Осенью 2015 года Корбана посадили в СИЗО, а затем посадили под домашний арест. Ему стало плохо, и 24 декабря сотрудники СБУ принудительно вывезли Корбана из Днепропетровска в Киев для проведения судмедэкспертизы в Институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова и избрания ему меры пресечения. При этом санкцию на принудительное медобследование выдал Николай Чаус.

28 декабря Днепровский районный суд Киева после 36-часового заседания под руководством Чауса сменил меру пресечения Корбану с домашнего ареста на взятие под стражу.

Ранее "Страна" рассказывала о продаже картины Светланы Крюковой "Кавказские пленники или операция "МЫ", посвященную судебному процессу над главой политсовета партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Мы также сообщали о появлении видеообращения исчезнувшего Чауса, подпись к которому гласит: "Осталось 10 часов".