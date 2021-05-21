Украинский Кабинет министров 19 мая принял два решения относительно наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Первым устанавливается максимально допустимый размер базового годового вознаграждения оплаты услуг члена набсовета. Второе касается конкурса по отбору четырех независимых членов органа.

Размер вознаграждения регулируется постановлением № 503, опубликованным на Правительственном портале.

Вознаграждение не должно превышать 6,328 млн грн (около $19 тысяч в месяц по текущему курсу). Такое ограничение действует до 30 апреля 2022 года.

А распоряжением №494-р Кабмин объявил с 1 июня 2021 года конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета.

Этим же документом правительство избрало на новый срок до одного года трех независимых членов набсовета:

Клэр Споттисвуд (Великобритания);

Бруно Лескуа (Франция);

Людо Ван дер Хейдена (Бельгия).

А также двух представителей государства: Наталию Бойко и Юлию Ковалив.

Кроме того, досрочно прекращены полномочия члена набсовета от государства Роберта Бенша.

Также упомянутым решением Кабмин уполномочил председателя правления "Нафтогаза" Юрия Витренко на подписание гражданско-правовых договоров.

Как писала "Страна", члены набсовета "Нафтогаза" согласились продлить контракты еще на год.

Мы также рассказывали, что Кабмин отменил фиксированные цены на газ для коммунальщиков, и это чревато ростом тарифов на отопление.