Президент Владимир Зеленский подписал указ № 203/2021, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Текст указа опубликован на сайте главы государства 21 мая.

В списке физических лиц, в отношении которых введены санкции, 674 человека. Санкции введены в отношении глава "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также "председателя" Крыма Сергея Аксенова. Среди пидсанкцийних лиц также "воры в законе" Поликарп Джанелидзе, Андрей Недзельский и многие другие

В списке юридических лиц - 137 компаний, в том числе российские телекомпании НТВ, Первый канал, ТНТ, "Россия сегодня" и сервис "Яндекс".

Это решение касается тех, кого президент назвал ворами в законе.

В документе сказано, что в санкции вводятся в действие в соответствии со статьей 107 Конституции Украины.

Контроль за выполнением решения Совета нацбезопасности и обороны, введенного в действие указом, возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Указ вступил в силу со дня его опубликования.

Как писала "Страна", санкции против "воров в законе" подразумевают блокировку их активов, запрет въезда в Украину, отказ в предоставлении визы, вида на временное или постоянное жительство, отказ в продлении срока пребывания в Украине и невозможность получить украинское гражданство.

Мы также сообщали, что на том же заседании 14 мая СНБО принял решение создать в Украине кибервойска.