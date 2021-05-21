Вторую дозу вакцины от Covid-19 AstraZeneca не рекомендуют вводить тем, у кого возникли тромбы, а также людям с низким уровнем тромбоцитов, предостерегает регулятор Евросоюза по лекарственным средствам (ЕМА), передает Reuters.

Рекомендации для медработников были предоставлены EMA в рамках постоянного обзора редких, но тяжелых сгустков крови, которые могут быть связаны с прививкой, а также с вакциной Johnson & Johnson от коронавируса.

В течение трех недель после получения первой вакцины AstraZeneca (Vaxzevria), пациентов необходимо контролировать на предмет наличия признаков тромбов или низкого уровня тромбоцитов. При этом людям, имеющим сгустки, нужно оказывать особую помощь.

Агентство рассматривает случаи тромбоза в животе и мозге с марта, и рекомендует производителям предупреждать о проблемах со свертываемостью крови. Также регулятор настаивает, что польза вакцин значительно превышает риск.

Ранее "Страна" писала о том, что в США разрешили возобновить использование вакцины Johnson&Johnson, несмотря на случаи тромбоза после прививки.

Также мы сообщали, что в Индии врач показал длинный "коронавирусный" кровяной тромб, извлеченный у пациента.