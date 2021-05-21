Верховной Раде Украины предложили признать палестинское исламистское движение, правящее в секторе Газа ХАМАС террористической организацией и осудить ее действия.

Соответствующий проект постановления №5530 обнародован на сайте парламента.

Авторами инициативы выступили более восьмидесяти народных избранников. На данный момент текст документа отсутствует на сайте Верховной Рады.

Посол Израиля в Украине Йоэль Лион уже отреагировал на этот документ в своем Twitter.

"Этот важный проект является еще одним доказательством общих ценностей, которые разделяют Украина, Израиль и западные дипломатии", - прокомментировал проект постановления посол Израиля в Украине Йоэль Лион в своем Twitter-аккаунте.

На сегодняшний день ХАМАС признан террористической организацией в Израиле, Канаде, США, Японии и Европейском Союзе. Организация запрещена в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС.

Напомним, 21 мая Израиль и ХАМАС подтвердили взаимное и одновременное прекращение огня с 2 утра.

Ранее в Израиле подсчитали выпущенные ХАМАС ракеты.