На межбанковских валютных торгах в пятницу, 21 мая, гривня выросла на пять копеек. Национальный банк Украины тоже укрепил нацвалюту на понедельник по сравнению с сегодняшним курсом, правда, всего на копейку.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

По данным дилеров коммерческих банков, на межбанковском рынке гривня выросла с 27,48 гривен за один доллар США в предыдущий рабочий день до 27,43 грн/$1. К закрытию торгов котировки нацвалюты составили 27,42-27,44 грн/$1.

Согласно информации Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке в пятницу сохранился на уровне 27,46 грн/$1.

Регулятор повысил курс нацвалюты на 24 мая с 27,4665 грн/$1 до 27,4572 грн/$1.

Ранее "Страна" сообщала, что в четверг, 20 мая, в рост пошел курс доллара.

Мы также писали, что курс первой криптовалюты мира биткоин в среду обвалился на 30,27%. Однако в четверг он восстановился и вырос весьма существенно - на 15,36%.

Мы приводили мнение, почему вообще биткоин резко пошел в рост именно на фоне пандемии.