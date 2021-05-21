В Украине могут запретить показ фильмов со сценами курения. Такое ограничение предлагается ввести в одной из поправок к законопроекту №4212 об изменениях в статью 22 закона "О рекламе".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник.

"Запрещается обращение, демонстрация и прокат кино-, аудио-, видео-, радио-, телепродукции, материалов на электронных носителях, других видов продукции, которые содержат изображения табачных изделий и процесса их употребления, использование изображений табачной продукции", - говорится в тексте предложенной ко второму чтению законопроекта поправки №115.

Таким образом, поправка предполагает введение запрета СМИ предоставлять услуги производителям и/или импортерам табачных изделий и связанным с ними организациям.

В то же время поправка №187 к законопроекту подразумевает запрет производителям табачной продукции и ее импортерам оказывать любую поддержку неприбыльным (в том числе благотворительным и общественным) организациям, независимо от того, делается это в обмен или не в обмен на ее популяризацию.

Кроме того, поправка предлагает ввести запрет на корпоративную социально-ответственную деятельность таких компаний, проведение информационных кампаний и мероприятий для населения (в том числе с целью профилактики курения среди молодежи), проведения любых рекламных, медийных и социальных проектов.

То есть, поправка предполагает введение запрета производителям и импортерам табачной продукции оказывать финансовую и иную помощь организаторам мероприятий, заведениям общественного питания и других местам отдыха, в том числе проводить для них строительство или ремонт помещений.

Напомним, в конце апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4212. Кроме прочего, он предлагает запретить рекламу электронных сигарет, жидкостей для них и табачных изделий для электрического нагрева.

Также сообщалось, что в МОЗ назвали украинцам 15 видов рака, к которым могут привести активное и пассивное курение