Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в России уже созданы боевые роботы с искусственным интеллектом. Причем они способны воевать самостоятельно.

Об этом российский министр сказал во время интервью в рамках трехдневного образовательного марафона "Новое знание".

"Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать", - сообщил Шойгу.

Он добавил, что на этом мысль российских разработчиков оружия не остановилась.

"Я не могу обойти и то, что называется оружие завтрашнего дня. Здесь тоже идет большая работа", - сказал министр.

Как писала "Страна", на том же марафоне выступил американский бизнесмен и богач Илон Маск. Он рассказал о том, каким видит будущее через 50 лет, много шутил и говорил о современных технологиях и искусственном интеллекте.

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