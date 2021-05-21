Председатель политического совета "Оппозиционная платформа - За жизнь" остался недовольным решением Киевского апелляционного суда оставить его под круглосуточным домашним арестом до 9 июля. Защитники народного депутата нацелены на дальнейшую борьбу.

Об этом Медведчук сказал журналистам после заседания.

"Я и мои адвокаты не довольны данным решением. С учётом всех процессуальным нарушений, которые мы зафиксировали суд должен был принять решение об отмене в отношении меня меры пресечения.

Власть понимает, что ОПЗЖ - это та политическая сила, которая может выиграть выборы у власти, поэтому власть и занялась политическими преследованиями оппозиционных политиков. Мы нацелены на борьбу, чтобы доказать безосновательность доказательств которые выдвинула прокуратура", - заявил Медведчук.

После окончания заседания Медведчук без проблем покинул здание суда, националистов там практически не было. Безопасность обеспечили активисты организации "Патриоты за жизнь".

Напомним, 11 мая Медведчуку и нардепу от "ОПЗЖ" Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

13 мая Медведчуку назначили меру пресечения в виде круглосуточного содержания под домашним арестом. Почему суд решил не заключать народного депутата под стражу подробно разбиралась "Страна".