Медведчук после решения оставить его под домашним арестом анонсировал новые суды
Председатель политического совета "Оппозиционная платформа - За жизнь" остался недовольным решением Киевского апелляционного суда оставить его под круглосуточным домашним арестом до 9 июля. Защитники народного депутата нацелены на дальнейшую борьбу.
Об этом Медведчук сказал журналистам после заседания.
"Я и мои адвокаты не довольны данным решением. С учётом всех процессуальным нарушений, которые мы зафиксировали суд должен был принять решение об отмене в отношении меня меры пресечения.
Власть понимает, что ОПЗЖ - это та политическая сила, которая может выиграть выборы у власти, поэтому власть и занялась политическими преследованиями оппозиционных политиков. Мы нацелены на борьбу, чтобы доказать безосновательность доказательств которые выдвинула прокуратура", - заявил Медведчук.
После окончания заседания Медведчук без проблем покинул здание суда, националистов там практически не было. Безопасность обеспечили активисты организации "Патриоты за жизнь".
Напомним, 11 мая Медведчуку и нардепу от "ОПЗЖ" Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.
13 мая Медведчуку назначили меру пресечения в виде круглосуточного содержания под домашним арестом. Почему суд решил не заключать народного депутата под стражу подробно разбиралась "Страна".