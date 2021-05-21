Запланированная сторонниками радикала Сергея Стерненко на субботу, 22 мая, акция протеста под стенами Офиса президента переносится на 30 мая. Но сам Стерненко утверждает, что она может пройти и раньше.

Причиной стал перенос на 31 мая оглашения решения суда по обжалованию приговора Стерненко по делу о похищении человека и пытках. Об этом радикал сообщил на своей странице в соцсети.

"Друзья, сегодня стало известно, что приговор по моему делу "о 300 грн" будет объявлен 31 мая в 14:00.

Вполне вероятно, что это время взят для политических торгов. Поэтому мы переносим акцию Покажите нам справедливость! с завтра на 30 мая. Однако в случае, если дата вынесения решения будет снова изменена, надо быть готовыми выходить на улицы раньше", - говорится в сообщении.

Напомним, изначально акция была запланирована на 13:00 22 мая. Анонс мероприятия был размещен на специально созданной Фейсбук-странице "Покажите нам справедливость!". "Спросим у президента, где обещанный справедливый суд", - говорилось в анонсе.

Среди организаторов акции числился также и обвиняемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Антоненко (Рифмастер).

В прошлый раз, 20 марта, акция в поддержку Стерненко закончилась погромом Офиса президента.

Ранее "Страна" писала о том, что Стерненко заявил, что суд решил его задержать, но потом сам же это опроверг.

Также мы сообщали, что Стерненко в суде заявил, что изъятый при обыске пистолет он "нашел у дверей квартиры".