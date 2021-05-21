Украина объявила о старте вакцинации жителей неподконтрольного Донбасса и Киева
В Украине 500 тысяч доз вакцины от коронавируса CoronaVac прошли лабораторный контроль, 24 мая их начнут развозить по регионам. Среди приоритетных групп на прививку этой партией препарата - жители неподконтрольного Киеву Донбасса и аннексированного Крыма.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.
Согласно решению Оперативного штаба Министерства здравоохранения по вакциноуправляемым инфекциям CoronaVac из этой партии используют для прививки таких приоритетных групп:
- военнослужащие Вооруженных Сил Украины;
- сотрудники патрульной полиции, Национальной гвардии;
- работники государственной миграционной службы;
- военнослужащие Государственной службы специальной связи и защиты информации;
- сотрудники органов прокуратуры;
- сотрудники топливно-энергетического комплекса;
- члены официальных делегаций на участие в XXIV зимних Олимпийских и XIII зимних Паралимпийских играх, которые состоятся в феврале 2022 года в г. Пекине, и в XXIV Дефлимпийских играх, которые состоятся в мае 2022 года в Бразилии;
- работники санаторно-курортных учреждений;
- граждане Украины, находящихся на временно оккупированных территориях (приоритетно в возрасте от 65 лет, вакцинируют пункты прививки Донецкой, Луганской, Херсонской областей, расположенные на подконтрольной правительству Украины территории).
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил график поставки в Украину почти 50 млн доз вакцины от коронавируса.
Также сообщалось, что в Украине запустят центры для вакцинации записавшихся на прививку через "Дію".