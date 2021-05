В продолжении сериала НВО "Секс в большом городе" появится небинарный персонаж - стенд-ап комик в исполнении Сары Рамирес. Он заменит одну из главных героинь, Саманту, которую играла Ким Кэттролл.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.



Съмки десятисерийного сиквела And Just Like That… стартуют уже этим летом в Нью-Йорке. Сериал выйдет выйдет на стриминговом сервисе HBO Max. Продюсером картины остался Майкл Патрик Кинг.



На экранах вновь появятся три из четырех главных героинь: Сара Джессика Паркер в роли Керри, Кристин Дэвис - в роли Шарлотты и Синтия Никсон - в роли Миранды. А известная по сериалу "Анатомия страсти" Сара Рамирес сыграет нового героя - стендап-комика Че Диас, который использует местоимение "они" для своего описания.



По сюжету, Керри Брэдшоу регулярно участвует в подкастах Че, которого в пресс-релизе HBO описывают как человека "с возмутительным чувством юмора, прогрессивными и человечными взглядами по гендерным вопросам".



По данным издания, Рамирес пригласили после того, как Паркер настояла на том, что в картине должно быть больше разнообразия среди актерского состава. Кроме того, в перезагрузке легендарного сериала появятся не менее трех новых темнокожих персонажей.

В Анатомии страсти 45-летняя Сара в течение десяти лет играла бисексуального врача-ортопеда Келли Торрес.

Сериал "Секс в большом городе" выходил на канале HBO в 1998-2004 годах. В 2008 и 2010 годах в продолжение сериала были сняты два полнометражных фильма.

