В пятницу, 21 мая, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога для "вора в законе" Лаши Свана (Лаша Джачвлиани), которого задержали днем ранее.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины на своей странице в Facebook.

Лашe Джачвлиани взяли под стражу в зале суда, ему инкриминируют установку и распространение преступного влияния в статусе "вора в законе" - ч. 3 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 20 мая правоохранители задержали самых влиятельных "воров в законе" в Украине - Умку (Сергея Олийника) и Лашу Свана. Операция проходила под личным руководством министра внутренних дел Арсена Авакова.

Во время обысков у задержанных "воров в законе" обнаружили более 3,2 миллионов долларов преступного "общака", ювелирные изделия и оружие.

Также "Страна" писала, что по информации Авакова "воры в законе" контролируют 80% угонов автомобилей и около 60% квартирных краж. Летом прошлого года Верховная Рада ввела уголовную ответственность для "воров в законе".