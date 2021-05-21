В среду, 19 мая, в Латвию пытались попасть восемь украинских граждан Украины по поддельному тесту на коронавирус.

Об инциденте, который произошел в Баусском крае, в своем материале сообщает издание Delfi.

"Всего констатировано 11 попыток въехать в Латвию по поддельному тесту. Нарушители — граждане Литвы и Украины. В Баусском крае выявлено восемь нарушителей с украинским гражданством и один с литовским, а в Элейской волости Елгавского края — еще два литовца", - рассказывает Delfi.

На данный момент против четырех украинцев начали административное делопроизводство, остальных привлекли к административной ответственности.

Всего с начала апреля в балтийской стране выявили около 100 нарушителей с поддельными тестами.

Напомним, 18 мая под Киевом СБУ заблокировали онлайн-сеть сбыта поддельных результатов теста на коронавирус. Преступники принимали заказы на изготовление тестов с июля 2020 года.

Ранее мы писали о том, что суд оштрафовал жителя Львовской области на 850 тыс. грн из-за поддельного свидетельства о негативном тесте на коронавирус.