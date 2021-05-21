Компании Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson намерены в 2021-2022 годах поставить 3,5 миллиардов доз вакцин от Covid-19 в страны с низким уровнем доходов. Компании обещают продавать вакцины либо по себестоимости, либо со скидкой, передает "Интерфакс-Украина".

По словам исполнительного директора Pfizer Альберта Бурла, за следующие 18 месяцев компания осуществит поставки двух миллиардов доз вакцины Pfizer/BioNTech, включая один миллиард доз в 2021 году.

Генеральный директор Moderna Стефан Бансель заявил о планах поставить до 95 миллионов доз в 2021 году и до 900 миллионов доз в 2022 году, в том числе через COVAX - международную программу по распределению вакцин от Covid-19.

А зампредседателя Исполнительного комитета и главный научный сотрудник Johnson&Johnson Пол Стоффельс рассказал, что компания заключила сделку с COVAX на поставки в 2021 году до 200 миллионов доз, а инициатива с дополнительной партией вакцин J&J в 300 миллионов находится в стадии проработки.

Напомним, в конце марта гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны, у которых есть вакцины против коронавируса, жертвовать препараты для более бедных государств.

Также мы сообщали, что Шмыгаль озвучил график поставки в Украину почти 50 млн доз вакцины от коронавируса.