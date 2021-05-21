Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайств защиты Виктора Медведчука и прокуроров Офиса генерального прокурора, оставив решение суда первой инстанции по части меры пресечения народному депутату в виде домашнего ареста без изменений.

Таким образом, в отношении Виктора Медведчук продолжает действовать мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля.

Данное решение прокомментировал телеграм-канал "Политика страны":

"Решение оставить меру пресечения Медведчуку без изменений ещё раз показало, что власти не могут через суды продавливать любые нужные им решения (в данном случае - посадку Медведчука).

Это показал уже суд первой инстанции, отказавшись брать Медведчука под стражу, и подтвердила апелляция", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", 21 мая Виктор Медведчук прибыл в Киевский апелляционный суд к 12:00. Под зданием суда он рассказал, что считает незаконным свой домашний арест и пришел его обжаловать.

В ходе заседания Медведчук заявил о политической подоплеке его дела и попросил Киевский апелляционный суд отменить ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

По его мнению, уголовное преследование против него является политически мотивированным, поскольку партия, которую он представляет, выступает против политического курса действующих властей.

В суде по Медведчуку подняли вопрос, почему дело против нардепа открыла СБУ, а не Генпрокурор, как этого требует законодательство. Тему подняли адвокаты Медведчука, а судья уже от себя поставил этот вопрос прокурорам. Но те так и не смогли ответить по сути. Защита считает, что дело на Медведчука таким образом завели незаконно.

Напомним, 19 февраля СНБО ввел санкции против Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний.

11 мая Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

13 мая Печерский суд Киева назначил Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля. Позже и адвокаты Медведчука, и Офис генпрокурора меру пресечения решили оспорить.

Ранее "Страна" подробно анализировала, почему суд отказался сажать Медведчука в тюрьму.