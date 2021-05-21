Девять человек, связанных с разработкой и распространением вакцин от коронавируса, стали миллиардерами благодаря препаратам против Covid-19. Речь о пяти людях, связанных с компанией Moderna, и троих - с китайским производителем вакцин CanSino Biologics.

Об этом со ссылкой на исследование некоммерческой организации People's Vaccine Alliance сообщает Euronews.

Благодаря вакцинам от коронавируса миллиардерами стали:

Стефан Бансель - генеральный директор Moderna (4,3 млрд долларов),

Угур Сахин - генеральный директор и соучредитель BioNTech (4 млрд долларов),

Тимоти Спрингер - иммунолог, инвестор и основатель в Moderna (2,2 млрд долларов),

Нубар Айефан - председатель Moderna (1,9 млрд долларов),

Хуан Лопес-Бельмонте - глава компании ROVIm, которая производит и упаковывает вакцины Moderna (1,8 млрд долларов),

Роберт Лангер - ученый, основатель и инвестор в Moderna (1,6 млрд долларов),

Чжу Тао - соучредитель и главный научный руководитель CanSino Biologics (1,3 млрд долларов),

Эту Дунса - соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics (1,2 млрд долларов),

Мао Хуиньхоа - соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics (1 млрд долларов).

"Девять новых миллиардеров имеют совокупное чистое состояние в размере 19,3 миллиарда долларов, достаточное для того, чтобы полностью вакцинировать всех людей в странах с низким уровнем дохода 1,3 раза. Между тем, эти страны получили лишь 0,2 процента общего объема поставок вакцин через огромный дефицит доступных доз, несмотря на то, что в них проживает 10 процентов населения планеты", - заявили представители организации People's Vaccine Alliance.

Помимо этого, еще восемь человек, которые уже были миллиардерами, увеличили доходы на 32,2 миллиарда долларов благодаря инвестициям в фармацевтические корпорации, которые занимаются вакцинами от коронавируса.

Напомним, в ВОЗ призвали приостановить патентную защиту вакцин от Covid-19 для увеличения их производства.

Также мы писали о том, что в Германии заявили о необходимости повторения вакцинации от коронавируса в 2022 году.