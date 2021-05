2 мая в Роттердаме проходит финал международного песенного конкурса "Евровидение".

Сегодня за победу борются 26 стран-участниц. Среди них и Украина. Ее представляет коллектив "Go-A", который привез в Нидерланды "Шумы" - композицию на грани фолка и танцевальной музыки.

Одной из фраз, которые запали украинскому слушателю в этой песне, стала "Сею-вею коноплю". И вообще, на родине эту композицию восприняли неоднозначно.

Однако сценическая постановка зрителям "Евровидения" понравилась. И букмекеры называли Украину в числе фаворитов этого года. В итоге наша страна прошла в финал.

Украина сегодня выступает под номером 19. Россия пойдет пятым номером. Вот порядок выступления исполнителей в финале конкурса.

После этого выделят время на голосование. Чтобы отдать свое предпочтение, нужно будет отправить порядковый номер выступления понравившегося участника на номер 7576 либо воспользоваться мобильным приложением.

Проголосовать за свою страну, находясь на ее территории, не получится. В связи с этим в украинских соцсетях уже некоторые блогеры призывают не голосовать за Россию - видимо, пытаясь переломить тенденцию, по которой украинцы часто поддерживают певцов из соседней страны.

Транслировать конкурс по телевидению будут каналы UA:Перший и СТБ. "Первый" также запустит стрим с украинским переводом на своей странице в Facebook.

"Страна" следит за тем, как проходит финал "Евровидения-2021". Материал обновляется.

22:45 Дальше выступит страна, чьего выступления фанаты "Евровидения" не видели ни в одном из полуфиналов. Это Великобритания - одна из стран-основательниц песенного конкурса, которая из года в год привилегированно автоматически проходит сразу в финал. На этот раз страну представляет James Newman.

22:39 Сербская "ВИА Гра" - трио из блондинки, брюнетки и рыженькой, - коллектив Hurricane ("ураган") зажег зал композицией Loco Loco.

22:35 Следующая - Португалия, с "фирмовой" песней про любовь - Love Is On My Side.

22:30 Мальта - один из претендентов на победу в этом году. Драйвовая композиция от, пожалуй, самой "бодипозитивной" и самой вокально сильной участницы конкурса.

22:26 Один из самых необычных номеров "Евровидения-2021" - выступление участницы из России Манижы в стиле R&B. Непривычный выбор для РФ.

22:22 Четвертой выступила группа Hooverphonic из Бельгии с душевной композицией "The Wrong Place".

22:19 Исполнительница из Израиля Eden Alene зажгла зал композицией Set Me Free. Вот ее выступление в полуфинале, которое обеспечило певице прохождение в финал шоу.

22:15 Второй на сцену в Роттердаме вышла исполнительница из Албании с песней "Карма".

22:11 Открывает финал "Евровидения" певица из Кипра. Отметим, что ее песня удивительно похожа на известную композицию Риты Оры (Rita Ora) «Anywhere», а местами слишком уж напоминает хит Леди Гаги (Lady Gaga) «Bad Romance». Многие фанаты "Евровидения" даже обвинили артистку из Кипра Элену Цагрину (Elena Tsagrinou) в плагиате.

Ну, сравните сами.

Это песня El Diablo от Кипра на Евровидении.

А это - хит Риты Оры.

22:07 Финалисты уже готовятся к появлению на сцене. А мы тем временем напомним, кому в этом году прогнозируют победу букмекеры. Обычно их прогнозы близки к истине.

Украине гарантированно прочат попадание в ТОП-5.

По версии одной из крупнейших британских букмекерских контор William Hill, Украина претендует на четвертое место в конкурсе с коэффициентом 8.00 (утром Go-A была на пятом месте). Первое место прогнозируют Италии, второе – Франции, третье – Мальте.

Выступление Go-A на первом полуфинале "Евровидение" просмотрели более 6 млн раз за четыре дня. Кроме того, видео с выступлением украинцев продолжает находиться на первом месте в украинских трендах YouTube. В Литве оно на четвертом месте, в Беларуси – на шестом.

Но все еще может измениться. Само голосование продлится почти 50 минут.

22:00 Итак, в Роттердаме стартовал финал песенного конкурса "Евровидение-2021"!

21:57 А пока напомним, какие страны в этом году сражаются за победу в песенном шоу. Всего их 26.

(Страны указаны в порядке объявления в полуфиналах):

1. Норвегия

2. Израиль

3. Россия

4. Азербайджан

5. Мальта

6. Литва

7. Кипр

8. Швеция

9. Бельгия

10. Украина

11. Албания

12. Сербия

13. Болгария

14. Молдова

15. Португалия

16. Исландия

17. Сан-Марино

18. Швейцария

19. Греция

20. Финляндия

21. Италия

22. Германия

23. Испания

24. Франция

25. Великобритания

26. Нидерланды

21:55 Уже через пять минут стартует финал конкурса "Евровидение-2021". Болеем, конечно, за Украину - ее на шоу представляет электро-фольк группа Go_A с песней "Шум". Но напомним, что зрители из Украины не смогут голосовать за представителя своей страны - только за конкурсантов из других государств.

Напомним, как выглядело выступление Украины в первом полуфинале шоу.

21:45