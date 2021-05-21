Очередной фильм студии "Квартал 95" поедет в Россию.

Русскоязычный сериал под названием "100 тысяч минут вместе", который украинцы посмотрели в феврале, покажет российский телеканал "СТС". Премьера юмористической мелодрамы в РФ назначена на 7 июня.

Это не первый сериал "Квартала", который транслировали российские телеканалы за последнее время.

"Слугу народа" недавно показывали на "ТНТ", "Папика" - на том же "СТС". Причем оба этих телеканала включены в санкционный список СНБО, который подписал Владимир Зеленский.

Всего "Страна" насчитала пять фильмов "Квартала", которые продали в Россию после того, как Зе стал президентом.

Рассказываем, что известно об очередном сериале, который купили телеканалы "страны-агрессора".

Испытание самоизоляцией. О чем новый сериал "Квартала"

Изначально сериал должен был называться "Война полов" и в его основе должен был лежать конфликт между мужем и женой. Потом эпизоды дополнили карантинной тематикой.

Съемки сериала заняли два месяца и проходили в Киеве, а также коттеджном поселке под столицей. Саундтрек к сериалу "100 000 минут" записали Мишель Андраде и Positiff.

В центре сюжета супружеская пара, Руслан и Даша Мурадовы, которые 10 лет прожили вместе. Они оказались изолированными в своем доме во время карантина. Успешный пилот Русик тяжело переживает закрытые границы и вынужденный отпуск. А фитнес-тренер Даша вынуждена проводить тренировки онлайн.

Канал СТС уже анонсировал промо-ролик.

Супруги с трудом проходят все испытания во время самоизоляции и по-новому узнают друг друга. В семье происходит смена ролей - жена начинает зарабатывать больше мужа, давая онлайн-уроки фитнесса, а Руслан прозябает за домашними делами.

Во время долгих карантинных будней Руслан и Даша то выпивают, то возвращают спортивную форму, пытаются заработать на изготовлении антисептиков, проводят вечеринки с друзьями в Zoom, и часто ссорятся.

Сериал доступен в YouTube.

Главных героев в нем сыграли Руслан Ханумак и Дарья Рыбак.

Руслан Ханумак и Дарья Рыбак

Руслан Ханумак также выступил режиссером фильма (премьерной его работой был сериал "Пацики"). Он признается, что ему было непросто совмещать работу актера и режиссера. "Сначала побежать надо в кадр, потом убежать из кадра. Сбить парочку людей, посмотреть как снялись, показать дубль, и так целый день", - описывает он свою работу.

Кадр из фильма

По его словам, за свою актерскую работу он получил на орехи от жены - за поцелуи в кадре - и не знает, как будет отвечать на неудобные вопросы своего 3-летнего сына.

Руслан Ханумак со своей женой Алиной и ребенком

Многим Руслан Ханумак известен как капитан команды КВН "Заинька" из Запорожья.

Руслан Ханумак - капитан команды КВН "Заинька"

В целом видно, что сериал "Квартала" снимался для максимально широкой русскоязычной аудитории, и не сфокусирован на Украине - видимо, изначально с прицелом на продажу ситкома в Россию.

Как фильмы "Квартала" попадают в Россию

Став президентом, Владимир Зеленский вышел из бизнеса "Квартал 95" и передал свою часть в управление партнерам. Однако продолжает получать от него роялти. Да и бизнес, как видим, развивается. В том числе и на практически родном президенту российском рынке.

И, хотя сам Зеленский продал свою долю в российском кинобизнесе - компании Green Family LTD - ее собственниками остаются близкие к президенту "кварталовцы" Сергей и Борис Шефиры, Андрей Яковлев и Тимур Миндич, у которого Зе был на дне рождения.

В Офисе президента утверждают, что ни сам Зеленский, ни "Квартал 95" не причастны к продаже контента в Россию, однако за последние годы вышло так, что российские каналы купили несколько сериалов "кварталовцев".

Схема по "отмываю" кинопродукта выглядит так.

"Квартал" передал права для продажи своих проектов за границей шведской компании Eccho Rights. Можно предположить, что это сделали в том числе для того, чтобы снять вопросы о наличии прямых контрактов с россиянами.

Через Eccho Rights в 2019 году российскому телеканалу "ТНТ" продали сериал "Слуга народа", главную роль в котором исполнил Владимир Зеленский. Правда, сериал продержался в российском телеэфире недолго. Его сняли с эфира после показа трех серий, успев вырезать из первой серии шутку о Путине.

На "ТНТ" тогда заявили, что изначально не собирались показывать все серии и планировали ограничиться первыми тремя.

Следующим продуктом "Квартала 95", который купили в России, стал 8-серийный сериал "Родственнички". В 2020 году его показали на "СТС".

Сериал рассказывает, о семейном конфликте между взрослыми братьями и их семьями.

Кстати, в 2020 году "СТС" включили в санкционный список СНБО. Санкции предусматривают ограничение торговли, культурного обмена и прекращение развлекательных программ.

Но, несмотря на это, сериал продали. Как и в случае со "Слугой народа", "кварталовский" сериал российский канал купил у шведского дистрибьютора Eccho Rights.

Третьим в Россию продали сериал "Папик". Первый сезон вышел в эфир "СТС" зимой 2020 года.

"Цифры, с которыми сериал прошел в Украине, говорят сами за себя. Мы ищем любую возможность предоставить зрителю доступ к лучшему юмористическому контенту на русском языке", - прокомментировал покупку "Папика" представитель "СТС Медиа" Игорь Иванов.

В 2021 году на "СТС" показали второй сезон "Папика".

Продолжают транслировать в России сериал "95 квартала" – "Сваты".

Еще до избрания Зеленского президентом, сериал запретили к показу в Украине. Формальным поводом стало участие в сьемках российского актера Федора Добронравова, который неоднократно посещал Крым и публично поддерживал аннексию полуострова.

Зеленский тогда, еще будучи кандидатом в президенты, записал ролик, в котором обрушился на СБУ за преследование артистов и посоветовал службе ловить коррупционеров.



Позже, когда Владимир Александрович выиграл выборы, претензии к сериалу были сняты, Добронравову разрешили въезд в Украину. А новый президент через время повел политику старого - подконтрольная ему СБУ начала массово штамповать запреты на въезд деятелям культуры из России.



Кстати, этом году в Беларуси снимают седьмой сезона "Сватов". Сериал должен выйти на экраны, в том числе российские, в этом году.

Итого, можно говорить о трех новых сериалах, которые показываются или готовятся к показу в РФ, а также одном старом. А если считать с коротким показом "Слуги народа", то всего за время президентства Владимира Зеленского в "страну-агрессор" продали права на трансляцию пяти сериалов "Квартала".