В пятницу, 21 мая, прошло заседание Одесского апелляционного суда по приговору радикалу Сергею Стерненко, которого обвиняют в похищении и пытках человека. Суд удалился в совещательную комнату, решение будет объявлено ориентировочно 31 мая в два часа дня.

Об этом радикал написал на своей странице в Facebook.

Напомним, 23 февраля суд в Одессе приговорил радикала Сергея Стерненко к семи годам тюрьмы и конфискации половины имущества по делу о похищении и пытках в 2015 году Сергея Щербича, депутата Лиманского поселкового совета. Кроме этого, радикала обвиняют в умышленном убийстве 24 мая 2018 года радикал зарезал жителя Черноморска Ивана Кузнецова, а также ранил еще одного человека - Александра Исайкула. После этого полицией по факту убийства было открыто уголовное производство по ч.1 ст.122, ч.1 ст.115 УК Украины - умышленное телесное повреждение средней тяжести и умышленное убийство.

Также "Страна" писала, что 20 мая на заседании апелляционного суда выступил потерпевший Щербич. Он рассказал, как Стерненко похитил его, а потом пытал и угрожал.