Форум "Украина 30" на следующей неделе будет посвящен земельному вопросу. На нем выступит Зеленский
В Киеве на следующей неделе состоится очередная сессия форума "Украина 30". В нем примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Темой обсуждения станет земельный вопрос в Украине.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице форума в Facebook.
"Человек - хозяин на своей земле. О главных приоритетах и преимущества от запуска рынка поговорим во время нашего следующего форума", - заявили в пресс-службе форума.
Как сообщается, к заседаниям форума присоединятся президент Владимир Зеленский, представители Кабмина и парламента. Также своим опытом будут делиться иностранные эксперты, представители дипломатических представительств и международных организаций.
Форум "Украина 30. Земля" состоится в Киеве с 24 по 26 мая. Заседания форума будут транслироваться в соцсетях и на платформе YouTube. На этой неделе форум был посвящен цифровизации.
Напомним, 28 апреля, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №2194, который разрешает передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность и вносит изменения в Земельный кодекс Украины.
18 мая Рада приняла последний законопроект из пакета земельной реформы.
Ранее "Страна" подробно разбиралась в земельной реформе, которая позволяет иностранцам покупать землю в Украине.