В Киеве на следующей неделе состоится очередная сессия форума "Украина 30". В нем примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Темой обсуждения станет земельный вопрос в Украине.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице форума в Facebook.

"Человек - хозяин на своей земле. О главных приоритетах и преимущества от запуска рынка поговорим во время нашего следующего форума", - заявили в пресс-службе форума.

Как сообщается, к заседаниям форума присоединятся президент Владимир Зеленский, представители Кабмина и парламента. Также своим опытом будут делиться иностранные эксперты, представители дипломатических представительств и международных организаций.

Форум "Украина 30. Земля" состоится в Киеве с 24 по 26 мая. Заседания форума будут транслироваться в соцсетях и на платформе YouTube. На этой неделе форум был посвящен цифровизации.

Напомним, 28 апреля, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №2194, который разрешает передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность и вносит изменения в Земельный кодекс Украины.

18 мая Рада приняла последний законопроект из пакета земельной реформы.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в земельной реформе, которая позволяет иностранцам покупать землю в Украине.