В Украине открыли уголовное производство по факту поставок в аннексированный Крым техники европейских компаний Siemens AG и Grundfos AG, которые осуществлялись в обход санкций Евросоюза.

Об этом 21 мая сообщила пресс-служба прокуратура АР Крым и Севастополя в Telegram-канале.

"Прокуратура автономии начала уголовное производство по факту незаконной поставки на временно оккупированную территорию АР Крым оборудования для функционирования водных сооружений, производства европейских компаний "Siemens AG" и "Grundfos AG" (по ч.1 ст. 332-1 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Речь идет о нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства. Это преступление наказывается ограничением или лишением свободы на срок до трех лет.

"Указанные противоправные действия были совершены с использованием субъектов хозяйствования Российской Федерации и в обход санкционных запретов Европейского союза", - сообщили в прокуратуре.

Следствие будет вести Служба безопасности Украины.

Напомним, Россия летом 2017 года доставила на аннексированный полуостров четыре турбины производства немецкого концерна Siemens в обход санкций ЕС.

Немецкий концерн Siemens заявлял, что при заключении контракта "Технопромэкспорт" обманул поставщиков и решил "под предлогом реализации проекта на Таманском полуострове закупить необходимое оборудование и на самом деле использовать его на территории Крыма".